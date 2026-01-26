Historisches Gebäude in Zürcher Altstadt in Vollbrand – Einsatz dauert an

Ein historisches Gebäude am Lindenhof in Zürich hat in der Nacht auf Montag in Vollbrand gestanden. Verletzt wurde niemand.

Laut Schutz und Rettung Zürich dauert der Einsatz am frühen Montagmorgen weiter an. Das teilt die Rettungsorganisation in einer Pressemitteilung mit.

Der Alarm ging demzufolge um kurz nach 1 Uhr ein. Das Gebäude stand bereits in Vollbrand und erforderte ein Grossaufgebot. Ein Übergreifen auf andere Gebäude habe «in letzter Minute» verhindert werden können.

Bei in Brand stehenden Gebäude handle es sich um das «Modestia cum Libertate», sagte ein Sprecher von Schutz und Rettung Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Gebäude, das als Freimaurerzentrum dient, befindet sich auf der Südseite des Lindenhofs.

Die Anwohnenden rundum konnten sich mehrheitlich selbst in Sicherheit bringen, einige wurden von der Polizei evakuiert. Verletzte gab es keine.

Das Feuer in der Zürcher Altstadt. Bild: schutz und rettung zürich/x

Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle, wie es heisst. Die Bekämpfung des Feuers sei aufwändig, da immer wieder kleinere Brandherde und Glutnester auftauchen. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass die weiteren Lösch- sowie Aufräumarbeiten den ganzen Tag andauern werden. Das Obergeschoss des Gebäudes ist praktisch vollständig zerstört, der Schaden beträchtlich.

Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Ermittlungen dazu sind aufgenommen worden. (con/sda)

+++ Update folgt +++