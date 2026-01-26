bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Historisches Gebäude in Zürcher Altstadt in Vollbrand

Historisches Gebäude in Zürcher Altstadt in Vollbrand – Einsatz dauert an

Ein historisches Gebäude am Lindenhof in Zürich hat in der Nacht auf Montag in Vollbrand gestanden. Verletzt wurde niemand.
26.01.2026, 04:0426.01.2026, 06:13

Laut Schutz und Rettung Zürich dauert der Einsatz am frühen Montagmorgen weiter an. Das teilt die Rettungsorganisation in einer Pressemitteilung mit.

Der Alarm ging demzufolge um kurz nach 1 Uhr ein. Das Gebäude stand bereits in Vollbrand und erforderte ein Grossaufgebot. Ein Übergreifen auf andere Gebäude habe «in letzter Minute» verhindert werden können.

Bei in Brand stehenden Gebäude handle es sich um das «Modestia cum Libertate», sagte ein Sprecher von Schutz und Rettung Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Gebäude, das als Freimaurerzentrum dient, befindet sich auf der Südseite des Lindenhofs.

Die Anwohnenden rundum konnten sich mehrheitlich selbst in Sicherheit bringen, einige wurden von der Polizei evakuiert. Verletzte gab es keine.

brand zürich 26.1.26
Das Feuer in der Zürcher Altstadt.Bild: schutz und rettung zürich/x

Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle, wie es heisst. Die Bekämpfung des Feuers sei aufwändig, da immer wieder kleinere Brandherde und Glutnester auftauchen. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass die weiteren Lösch- sowie Aufräumarbeiten den ganzen Tag andauern werden. Das Obergeschoss des Gebäudes ist praktisch vollständig zerstört, der Schaden beträchtlich.

Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Ermittlungen dazu sind aufgenommen worden. (con/sda)

+++ Update folgt +++

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Tausende protestieren in Zürich gegen Syriens Aggression gegen Kurden
Tausende Menschen sind dem Aufruf kurdischer Organisationen und linker Gruppierungen gefolgt, an einer nationalen Demonstration in Zürich für Rojava zu protestieren.
Am Samstag haben tausende Menschen in Zürich in Solidarität mit Rojava demonstriert. Rojava ist das von Kurden selbstverwaltete Gebiet im Nordosten Syriens. Dort steht nach Angriffen der Armee der syrischen Übergangsregierung wohl das Ende der syrisch-kurdischen Selbstverwaltung bevor.
Zur Story