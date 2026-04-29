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Volketswil ZH: Bewaffneter Mann zielte vom Balkon aus auf Passanten

Bewaffneter Mann zielte vom Balkon aus auf Passanten: Grosseinsatz in Volketswil ZH

29.04.2026, 20:3829.04.2026, 22:52

Am Mittwochabend war die Kantonspolizei in Volketswil ZH mit einem Grossaufgebot im Einsatz.

Kurz nach 17.30 Uhr sei bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass eine Person vom Balkon einer Wohnung am Rütiweg mit einer Waffe auf Personen zielte, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Mehrere Patrouillen der KaPo seien daraufhin mit Unterstützung der Kommunalpolizeien Uster, Dübendorf, Region Pfäffikon sowie Illnau-Effretikon nach Volketswil ausgerückt.

Vor Ort hätten die Spezialisten der KaPo Kontakt mit der bezeichneten Person aufgenommen und den 48-jährigen Schweizer um 20.20 Uhr verhaftet. In seiner Wohnung seien diverse Schusswaffen sichergestellt worden, heisst es in der Meldung weiter. Das Motiv des Mannes sei Gegenstand laufender Ermittlungen. Diese würden von durch die KaPo Zürich in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland geführt.

Augenzeugen hatten gegenüber dem Blick von dramatischen Szenen berichtet. So sollen mehrere schwerbewaffnete Polizisten mit Maschinengewehren und Helmen einen Block gestürmt haben. Andere Polizisten hätten mit Gewehren auf einen Balkon gezielt, so ein Zeuge.

Ein anderer Augenzeuge hatte den Einsatz am späteren Abend als «irgendwie sehr speziell» beschrieben. Die an den Wohnblock anliegende Strasse sei abgesperrt worden. Es seien viele schwer bewaffnete Einsatzkräfte vor Ort gewesen, doch sie seien «irgendwie alle recht gechillt» gewesen. Es habe keine Evakuierung der Umgebung gegeben. (cpf)

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