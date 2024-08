In Schmerikon SG dröhnten am Sonntagmorgen die Sirenen – es handelte sich um einen Fehlalarm. Bild: KEYSTONE

Sirenen-Fehlalarme in Schmerikon SG

In Schmerikon SG am Zürichsee sind am Sonntagmorgen zweimal die Sirenen losgegangen. Es handelte sich dabei um Fehlalarme, wie Alertswiss mitteilte.

Mehr «Schweiz»

Die Sirenen seien 06.21 Uhr und um 07.08 Uhr ertönt. Es bestehe keine Gefahr. Als Grund stehe im Moment ein technisches Problem im Vordergrund, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Am Ort der Sirenensteuerung sei Wasser eingetreten, was zur Fehlauslösung geführt haben könnte. (sda)