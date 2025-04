Auftragskiller im Darknet angeheuert: Fünf Jahre Haft

Der Beschuldigte war bei der Urteilseröffnung nicht anwesend. Er sei nicht in der Lage, daran teilzunehmen, liess er ausrichten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Mann, der einen Killer auf seine Ex-Partnerin ansetzen wollte, muss ins Gefängnis. Das Bezirksgericht Affoltern ZH hat den 54-Jährigen am Dienstag wegen versuchter Anstiftung zu Mord zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt .

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Mehrheit will Nazisymbole im öffentlichen Raum verbieten

Eine Mehrheit von Parteien, Kantonen und Verbänden will das Verwenden und Verbreiten von Nazisymbolen in der Öffentlichkeit verbieten. Die entsprechende Vernehmlassung zu diesem Spezialgesetz des Bundesrates endete am Montag. Wer gegen diese Regelung verstösst, soll künftig mit einer Ordnungsbusse von 200 Franken bestraft werden.