Jüdischer Jugendlicher körperlich angegriffen – Mann bei Synagoge festgenommen



Bei der Synagoge in Zürich Wiedikon ist am Donnerstagmorgen ein 14-jähriger jüdischer Jugendlicher geschlagen und leicht verletzt worden. Die Stadtpolizei konnte einen Verdächtigen aufhalten, der eine Stichwaffe bei sich hatte.

Es handelt sich beim mutmasslichen Täter um einen 25-jährigen, psychisch auffälligen Schweizer, wie die Zürcher Stadtpolizei am Donnerstag mitteilte.

Die Polizei kläre nun ab, ob der Mann auch bei weiteren Vorfällen als Täter in Frage kommt. In den Tagen zuvor seien bereits Meldungen und Anzeigen eingegangen, wonach jüdische Personen im Kreis 3 tätlich angegangen wurden. Der 25-Jährige wurde nach der Verhaftung in ärztliche Obhut übergeben. (sda)