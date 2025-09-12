wechselnd bewölkt15°
Schweiz
Zürich

Zürcher Platzspitz besetzt – Polizei setzt Wasserwerfer ein

Zürcher Platzspitz besetzt – Polizei setzt Wasserwerfer ein

12.09.2025, 19:0312.09.2025, 20:03
Die Stadtpolizei riegelte die Zugänge zum Platzspitz ab.
Die Stadtpolizei riegelte die Zugänge zum Platzspitz ab.bild: daniel Fernandez/ch media

Eine politische Gruppierung hat am Freitagabend den Platzspitz neben dem Zürcher Landesmuseum besetzt; als Reaktion ist die Polizei mit einem Grossaufgebot vor Ort. Dies berichtete das Portal 20minuten, die Stadtpolizei Zürich hatte diesem gegenüber den Einsatz bestätigt.

Bild
bild: daniel fernandez/ch media

Bei den Besetzern handelt es sich um Mitglieder der linksorientierten Gruppe «Gleis161 – alles wird besetzt». Auf Telegram schrieb die Gruppierung, dass man mit der Besetzung darauf aufmerksam machen wolle, dass «der Antifaschismus lebt». Die Demo sei insbesondere gegen «profitorientierte, neoliberale und faschistische Ideologien» und die damit verbundenen Unterdrückungen gerichtet.

Die Polizei setzte gegen die Besetzer Wasserwerfer ein.
Die Polizei setzte gegen die Besetzer Wasserwerfer ein.Bild: telegram

Die Stadtpolizei hat sogar einen Wasserwerfer aufgeboten, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Gleis161 schrieb dazu auf Telegram, man würde «massiv angegriffen».​

Videoaufnahmen, welche 20minuten zugestellt wurden, zeigen, wie Aktivisten versuchen, über die Baustelle beim Wehr in Richtung Oberer Letten zu entwischen. Die Polizei schnitt ihnen scheinbar den Weg ab, weshalb die Aktivisten die Flucht per Sprung in die Limmat antraten. Die Polizei war mit einem Boot im Einsatz.

Bild
Bild: daniel fernandez/ch media

(cpf)

Themen
Zürichs Entwicklung zur Grossstadt
1 / 33
Zürichs Entwicklung zur Grossstadt

Badenerstrasse, Aquarell von H. Frey, 1827.
quelle: baugeschichtliches archiv der stadt zürich
