Zürcher Influencer Travis The Creator von Vergewaltigungsvorwürfen freigesprochen

Mehr «Schweiz»

Das Zürcher Bezirksgericht hat am Freitag den Influencer «Travis the Creator» vom Vorwurf der mehrfachen Vergewaltigung und mehrfachen sexuellen Nötigung freigesprochen.

Travis the Creator wurde nur zu einer Geldstrafe verurteilt. Bild: Instagram

Der 30-Jährige erhält lediglich eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 30 Franken wegen eines weitergeleiteten Bildes.

Die Staatsanwaltschaft forderte für den vorbestraften Influencer aus Ghana eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren sowie einen Landesverweis von zwölf Jahren. Seine Anwältin forderte einen Freispruch, weil alles einvernehmlich gewesen sei.

«Travis» gab den Frauen vor, ihre Karriere im Fashion-, Model- und Musikbusiness fördern zu wollen. Um die Frauen bei Foto-Shootings «aufzulockern», nutzte er den Spruch «Don't be shy» - sei nicht schüchtern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sowohl «Travis» als auch die Staatsanwältin können es weiterziehen. (dab/sda)

Mehr folgt in Kürze ...