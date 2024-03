Zürich: Zwei Trams kollidieren beim Bahnhof Stadelhofen

Zwei Trams kollidieren in Zürich – ÖV beim Bahnhof Stadelhofen eingeschränkt

In Zürich sind in der Nähe des Bahnhofs Stadelhofen zwei Trams ineinander kollidiert. Dies berichtet der «Blick». Ein Augezeuge sagt, es habe «einen Riesenknall und eine Stromexplosion» gegeben. Der Tramverkehr am Bahnhof läuft derzeit nicht mehr. Betroffen sind die Linien 2, 4, 8, 11, 15.

Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort. Laut der Stadtpolizei Zürich wurde eine Person leicht verletzt. Die Unfall-Ursache ist bislang noch unklar. (dab)

