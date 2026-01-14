Stadt Zürich verdoppelt Ausgaben für Synagogen-Schutz

Die Stadt Zürich verdoppelt ihren Beitrag an den Schutz von jüdischen Einrichtungen. Das Parlament hat die Vorlage am Mittwoch ohne Gegenstimmen genehmigt.

Die Beiträge an die Sicherheitsmassnahmen für «Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen» werden rückwirkend auf das Jahr 2024 von einer Million auf zwei Millionen Franken verdoppelt.

Auch der Kanton verdoppelte seine Beiträge bereits von einer Million auf zwei Millionen Franken. Zudem beteiligt sich der Bund an den Sicherheitskosten. Seit der Eskalation des Nahost-Konflikts gibt es vor allem bei der jüdischen Gemeinschaft ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis. (hkl/sda)