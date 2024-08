Behörden heben illegales Spiellokal in Zürich aus

Die anwesenden Personen, die zum Zeitpunkt der Razzia im Lokal waren, wurden befragt. Wie die Spielbankenkommission am Donnerstag mitteilte, hatte sie anonyme Hinweise erhalten, dass in dem Lokal illegale Geldspiele stattfinden würden.

Die Polizei im Einsatz am Mittwochabend in Zürich.

Die Polizei im Einsatz am Mittwochabend in Zürich. Bild: ch media

Die Migros will in einem Mini-Dorf einen Maxi-Schlachthof bauen – der Shitstorm droht

Die Fleisch-Lobby stilisiert das Poulet zum Kulturgut, Umweltschützer sehen darin den neuen Hauptfeind. Nirgendwo wird der Kampf ums Poulet so deutlich wie in einem Freiburger Dorf, in dem die Migros Grosses vorhat - und eine Flut an Einsprachen kassiert.

1900 Einwohnerinnen und Einwohner, eine Post-Filiale, ein Restaurant und kein Hotel: St-Aubin hat wenig, um national für Aufsehen zu sorgen. Seit die Migros-Tochter Micarna in diesem Freiburger Ort den grössten Geflügel-Schlachthof der Schweiz bauen will, ist das anders.