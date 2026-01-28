bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Kino im Corso-Gebäude am Zürcher Bellevue schliesst

Kino im Corso-Gebäude am Zürcher Bellevue schliesst

28.01.2026, 13:0428.01.2026, 13:04

Die Kinobetreiberin «blue Entertainment AG» hat den bestehenden Mietvertrag mit der Stadt Zürich im Geschäftshaus «Corso» am Bellevue aufgelöst.

Das Kino schliesst, weil am Gebäude eine umfassende Sanierung durchgeführt wird.

Voraussichtlich noch bis ins Jahr 2029 wird das Kino im Gebäude, in dem sich auch der Musikclub Mascotte befindet, weiterbetrieben, wie die Stadt Zürich am Mittwoch mitteilte. Dann würden umfangreiche Sanierungsarbeiten an dem denkmalgeschützten Geschäftshaus «Corso» beginnen. Vertiefte Untersuchungen der Bausubstanz hätten gezeigt, dass ein höherer Instandsetzungsbedarf bestehe als ursprünglich erwartet.

Die Stadt habe daher beschlossen, das Gebäude so umzubauen, dass es künftig vielseitig genutzt werden könne und die Investitionen langfristig sinnvoll seien, heisst es in der Mitteilung.

Da die umfangreicheren Bauarbeiten einen erhöhten Projektierungsaufwand erfordern, stimmte der Stadtrat einer Erhöhung des Projektierungskredits um 5 Millionen Franken zu. (sda)

Das wird dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 verlassen
1 / 67
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 verlassen

2025 wird uns als Jahr, in dem Papst Franziskus starb, in Erinnerung bleiben. Hier schauen wir auf ihn und viele andere zurück: An die einzigartige Hollywood-Legende Robert Redford, den allzu früh verstorbenen portugiesischen Fussballer Diogo Jota, an die britische Sixties-Ikone Marianne Faithfull, an den französischen Superstar Brigitte Bardot, an den Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel, den intergalaktisch grossen Regisseur David Lynch oder die so verdienstvolle Primatenforscherin Jane Goodall.

 ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die watson-Redaktion im Filmquiz
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Zwischen Fakt und Fake: Gesundheitstipps auf Social Media
Gesundheitstipps boomen in sozialen Medien. Wie viele davon sind zuverlässig – und warum holen wir uns überhaupt Ratschläge von Influencern?
Ist Milch gesund? Helfen Vitamin-D-Präparate? Ist Kaffee schädlich? In vielen Gesundheitsfragen ist sich die Wissenschaft nicht einig. Es gibt viele Studien – und jeweils auch viele Gegenstudien.
Zur Story