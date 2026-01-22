wechselnd bewölkt-1°
Leben
Oscars

Oscars 2026: «Sinners» führt – alle Nominierten aus allen Kategorien

Sie können 2026 auf einen Oscar hoffen: «Sinners» führt vor «One Battle After Another»

In der Nacht auf den 16. März findet die 98. Oscar-Verleihung statt und damit können wir uns erneut auf viel Glamour und Show freuen. Hier erfährst du, wer in welcher Kategorie Chancen hat.
22.01.2026, 15:0422.01.2026, 16:11
Simone Meier
Simone Meier
Diese Filme führen mit den meisten NominationenFilmRegieHauptdarstellerinHauptdarstellerNebendarstellerinNebendarstellerOriginaldrehbuchAdaptiertes DrehbuchInternationaler FilmKameraSchnittProduction DesignFilmmusikSongKostümMake-up und HairstylingAnimationsfilmDokumentarfilmKurzfilmAnimierter KurzfilmKurzer DokumentarfilmVisual EffectsSoundCasting

Diese Filme führen mit den meisten Nominationen

  • «Sinners» mit 16 Nominationen
  • «One Battle After Another» mit 13 Nominationen
  • «Marty Supreme» mit 9 Nominationen
  • «Sentimental Value» mit 9 Nominationen
  • «Frankenstein» mit 9 Nominationen
  • «Hamnet» mit 8 Nominationen

Film

  • «Bugonia» – Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone und Lars Knudsen
  • «F1» – Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski und Jerry Bruckheimer
  • «Frankenstein» – Guillermo del Toro, J. Miles Dale und Scott Stuber
  • «Hamnet» – Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg und Sam Mendes
  • «Marty Supreme» – Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas und Timothée Chalamet
  • «One Battle After Another» – Adam Somner, Sara Murphy und Paul Thomas Anderson
  • «The Secret Agent» – Emilie Lesclaux
  • «Sentimental Value» – Maria Ekerhovd und Andrea Berentsen Ottmar
  • «Sinners» – Zinzi Coogler, Sev Ohanian und Ryan Coogler
  • «Train Dreams» – Marissa McMahin, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer und Michael Heimler
Leonardo DiCaprio USA. Leonardo DiCaprio in a scene from CWarner Bros. new movie: One Battle After Another 2025. Plot: When their evil enemy resurfaces after 16 years, a group of ex-revolutionaries re ...
«One Battle After Another».Bild: www.imago-images.de

Regie

  • «One Battle After Another» – Paul Thomas Anderson
  • «Hamnet» – Chloé Zhao
  • «Marty Supreme» – Josh Safdie
  • «Sentimental Value» – Joachim Trier
  • «Sinners» – Ryan Coogler
Leonardo DiCaprio and Paul Thomas Anderson USA. Leonardo DiCaprio and Paul Thomas Anderson filming a scene from CWarner Bros. new movie: One Battle After Another 2025. Plot: When their evil enemy resu ...
Paul Thomas Anderson (links).Bild: www.imago-images.de

Hauptdarstellerin

  • Jessie Buckley – «Hamnet»
  • Rose Byrne – «If I Had Legs I’D Kick You»
  • Kate Hudson – «Song Sung Blue»
  • Renate Reinsve – «Sentimental Value»
  • Emma Stone – «Bugonia»
This image released by Focus Features shows Jessie Buckley, center, in a scene from &quot;Hamnet.&quot; (Agata Grzybowska/Focus Features via AP) Awards Season
Jessie Buckley in «Hamnet».Bild: keystone

Hauptdarsteller

  • Timothée Chalamet – «Marty Supreme»
  • Leonardo Di Caprio – «One Battle After Another»
  • Ethan Hawke – «Blue Moon»
  • Michael B. Jordan – «Sinners»
  • Wagner Moura – «The Secret Agent»
Gwyneth Paltrow and Timoth� e Chalamet USA. Gwyneth Paltrow and Timoth� e Chalamet in a scene from CA24 new movie: Marty Supreme 2025. Plot: Marty Mauser, a young man with a dream no one respects, goe ...
Timothée Chalamet in «Marty Supreme».Bild: www.imago-images.de

Nebendarstellerin

  • Elle Fanning – «Sentimental Value»
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – «Sentimental Value»
  • Amy Madigan – «Weapons»
  • Wunmi Mosaku – «Sinners»
  • Teyana Taylor – «One Battle After Another»
Teyana Taylor USA. Teyana Taylor in a scene from CWarner Bros. new movie: One Battle After Another 2025. Plot: When their evil enemy resurfaces after 16 years, a group of ex-revolutionaries reunites t ...
Teyana Taylor in «One Battle After Another».Bild: www.imago-images.de

Nebendarsteller

  • Benicio del Toro – «One Battle After Another»
  • Jacob Elordi – «Frankenstein»
  • Delroy Lindo – «Sinners»
  • Sean Penn – «One Battle After Another»
  • Stellan Skarsgård – «Sentimental Value»
Stellan Skarsgard USA. Stellan Skarsgard in CMUBI new movie : Sentimental Value 2025. Plot: An intimate exploration of family, memories, and the reconciliatory power of art. LMK110-J11454-271125 Suppl ...
Stellan Skarsgård in «Sentimental Value».Bild: www.imago-images.de

Originaldrehbuch

  • «Blue Moon» – Robert Kaplow
  • «It Was Just An Accident» – Jafar Panahi
  • «Marty Supreme» – Ronald Bronstein und Josh Safdie
  • «Sentimental Value» – Eskil Vogt und Joachim Trier
  • «Sinners» – Ryan Coogler
Hailee Steinfeld and Michael B. Jordan USA. Hailee Steinfeld and Michael B. Jordan in a scene from CWarner Bros. new movie: Sinners 2025. Plot: Trying to leave their troubled lives behind, twin brothe ...
«Sinners».Bild: www.imago-images.de

Adaptiertes Drehbuch

  • «Bugonia» – Will Tracy
  • «Frankenstein» – Guillermo del Toro
  • «Hamnet» – Chloé Zhao und Maggie O’Farrell
  • «One Battle After Another» – Paul Thomas Anderson
  • «Train Dreams» – Clint Bentley und Greg Kwedar
This image released by Focus Features shows Jesse Plemons in a scene from &quot;Bugonia.&quot; (Atsushi Nishijima/Focus Features via AP) Film Review - Bugonia
«Bugonia».Bild: keystone

Internationaler Film

  • «The Secret Agent» – Brasilien
  • «It Was Just An Accident» – Frankreich
  • «Sentimental Value» – Norwegen
  • «Sirat» – Spanien
  • «The Voice Of Hind Rajab» – Tunesien
Wagner Moura USA. Wagner Moura in a scene from CNeon new movie: The Secret Agent 2025. Plot: In 1977, a technology expert flees from a mysterious past and returns to his hometown of Recife in search o ...
«The Secret Agent».Bild: www.imago-images.de

Kamera

  • «Frankenstein» – Dan Laustsen
  • «Marty Supreme» – Darius Khondji
  • «One Battle After Another» – Michael Bauman
  • «Sinners» – Autumn Durald Arkapaw
  • «Train Dreams» – Adolpho Veloso
This image released by A24 shows Timothée Chalamet in a scene from &quot;Marty Supreme.&quot; (A24 via AP) Awards Season
«Marty Supreme».Bild: keystone

Schnitt

  • «F1» – Spehen Mirrione
  • «Marty Supreme» – Ronald Bronstein und Josh Safdie
  • «One Battle After Another» – Andy Jurgensen
  • «Sentimental Value» – Olivier Bugge Coutté
  • «Sinners» – Michael P. Shawver
Michael B. Jordan and Miles Caton USA. Michael B. Jordan and Miles Caton in a scene from CWarner Bros. new movie: Sinners 2025. Plot: Trying to leave their troubled lives behind, twin brothers return ...
«Sinners».Bild: www.imago-images.de

Production Design

  • «Frankenstein» – Tamara Deverell und Shane Vieau
  • «Hamnet» – Fiona Crombie und Alice Felton
  • «Marty Supreme» – Hack Fisk und Adam Willis
  • «One Battle After Another» – Florencia Martin und Anthony Carlino
  • «Sinners» – Hannah Beachler, Monique Champagne
This image released by Netflix shows Jacob Elordi as The Creature, left, and Oscar Isaac as Victor Frankenstein, in a scene from &quot;Frankenstein.&quot; (Netflix via AP) Film Review - Frankenstein
«Frankenstein».Bild: keystone

Filmmusik

  • «Bugonia» – Jerskin Fendrix
  • «Frankenstein» – Alexander Desplat
  • «Hamnet» – Max Richter
  • «One Battle After Another» – Jonny Greenwood
  • «Sinners» – Ludwig Goransson
European Premiere of Sinners held at the Cineworld Leicester Square in London - 14 Apr 2025 Ludwig Goransson attends the European Premiere of Sinners held at the Cineworld Leicester Square in London. ...
Ludwig GoranssonBild: www.imago-images.de

Song

  • «Dear Me» – «Diane Warren: Relentless»
  • «Golden» – «KPop Demon Hunters»
  • «I lied to you» – «Sinners»
  • «Sweet Dreams of Joy» – «Viva Verdi!»
  • «Train Dreams» – «Train Dreams»
KPop Demon Hunters USA. A scene from CNetflix new series- KPop Demon Hunters 2025. Plot: A world-renowned K-Pop girl group balance their lives in the spotlight with their secret identities as demon hu ...
«.KPop Demon Hunters»Bild: www.imago-images.de

Kostüm

  • «Avatar: Fire and Ash» – Deborah L. Scott
  • «Frankenstein» – Kate Hawley
  • «Hamnet» – Malgosia Turzanska
  • «Marty Supreme» – Miyako Bellizzi
  • «Sinners» – Ruth E. Carter
This image released by Focus Features shows Jessie Buckley, left, and Paul Mescal in a scene from &quot;Hamnet.&quot; (Agata Grzybowska/Focus Features via AP) Film Review - Hamnet
«Hamnet».Bild: keystone

Make-up und Hairstyling

  • «Frankenstein» – Mike Hill, Jordan Samuel und Cliona Furey
  • «Kokuho» – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino und Tadashi Nishimatsu
  • «Sinners» – Ken Diaz, Mike Fontaine und Shunika Terry
  • «The Smashing Machine» – Kazu Hiro, Glen Griffin und Björn Rehbein
  • «The Ugly Stepsister» – Thomas Foldberg und Anne Cathrine Sauerberg
Jacob Elordi, Frankenstein 2025 Los Angeles CA PUBLICATIONxNOTxINxUSAxCANxUK 34959_014THA
Jacob Elordi als Frankensteins Monster.Bild: www.imago-images.de

Animationsfilm

  • «Arco» – Ugo Bienvenu, Felix de Givry, Sophie Mas und Natalie Portman
  • «Elio» – Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina und Mary Alice Drumm
  • «Kpop Demon Hunters» – Maggie Kang, Chris Appelhans und Michelle L.M. Wong
  • «Little Amélie Or The Character Of Rain» – Mailys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago und Henri Magalon
  • «Zootopia 2» – Jared Bush, Byron Howard und Yvett Merino
This image released by Disney shows the animated character Gazelle, voiced by Shakira, in a scene from &quot;Zootopia 2.&quot; (Disney via AP) Film Review - Zootopia 2
«Zootopia 2».Bild: keystone

Dokumentarfilm

  • «The Alabama Solution» – Andrew Jarecki und Charlotte Kaufman
  • «Come See Me In The Good Light» – Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro und Stef Willen
  • «Cutting Through Rocks» – Sara Khaki und Mohammadreza Eyni
  • «Mr. Nobody Against Putin» – David Borenstein und Pavel Talankin
This image released by the Sundance Institute shows a scene from the documentary &quot;The Alabama Solution&quot; by Andrew Jarecki and Charlotte Kaufman, an official selection of the 2025 Sundance Fi ...
«The Alabama Solution».Bild: keystone

Kurzfilm

  • «Butcher’s Stain» – Meyer Levinson-Blount ud Oron Caspi
  • «A Friend of Dorothy» – Lee Knight und James Dean
  • «Jane Austin’s Period Drama» – Julia Aks und Steve Pinder
  • «The Singers» – Sam A. Davis und Jack Piatt
  • «Two People Exchanching Saliva» – Alexandre Singh und Natalie Musteata

Animierter Kurzfilm

  • «Butterfly» – Florence Miailhe und Ron Dyens
  • «Forevergreen» – Nathan Engelhardt und Jeremy Spears
  • «The Girl Who Cried Pearls» – Chris Lavis und Maciek Szczerbowski
  • «Retirement Plan» – John Kelly und Andres Freedman
  • «The Three Sisters» – Konstantin Bronzit

Kurzer Dokumentarfilm

  • «All The Empty Rooms» – Joshua Seftel und Conall Jones
  • «Armed Only With A Camera: The Life And Death of Brent Renaud» – Craig Renaud und Juan Arredondo
  • «Children No More: Were and Are Gone» – Hilla Medalia und Sheila Nevins
  • «The Devil is Busy» – Chistalyn Hampton und Geeta Gandbhir
  • «Perfectly A Strangenes» – Alison McAlpine

Visual Effects

  • «Avatar: Fire And Ash» – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon und Daniel Barrett
  • «F1» – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson
  • «Jurassic World Rebirth» – David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan und Neil Corbould
  • «The Lost Bus» – Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen und Brandon K. McLaughlin
  • «Sinners» – Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean
This image released by Disney shows Lo&#039;ak, performed by Britain Dalton, left, and Tsireya, performed by Bailey Bass in a scene from &quot;Avatar: Fire and Ash.&quot; (20th Century Studios/Disney ...
«Avatar: Fire And Ash».Bild: keystone

Sound

  • «F1» – Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yares Whittle, Gary A. Rizzo und Juan Peralta
  • «Frankenstein» – Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke und Brad Zoern
  • «One Battle After Another» – José Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, und Tony Villaflor
  • «Sinners» – Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Steve Boeddeker
  • «Sirat» – Amanda Villavieja, Laia Casanovas und Yasmina Praderas
Brad Pitt USA. Damson Idris in CWarner Bros. Pictures film: F1 2025. Plot: A former Formula One F1 driver is asked to come back into the sport and mentor an up and coming driver. LMK106-J11147-010725 ...
Brad Pitt in «F1».Bild: www.imago-images.de

Casting

  • «Hamnet» – Nina Gold
  • «Marty Supreme» – Jennifer Venditti
  • «One Battle After Another» – Cassandra Kulukundis
  • «The Secret Agent» – Gabriel Domingues
  • «Sinners» – Francine Maisler
Michael B. Jordan USA. Michael B. Jordan in CWarner Bros. new movie: Sinners 2025. Plot: Trying to leave their troubled lives behind, twin brothers return to their hometown to start again, only to dis ...
Michael B. Jordan und Michael B. Jordan in «Sinners».Bild: www.imago-images.de

Selbstverständlich sind wir auch 2026 wieder live dabei, wenn es mitten in der Nacht auf den 16. März heisst: «And the Oscar goes to ...»

Mehr zu den Oscars:

Diese neuen Regeln gibt es bei den Oscars – eine davon überrascht
