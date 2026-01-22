Sie können 2026 auf einen Oscar hoffen: «Sinners» führt vor «One Battle After Another»

In der Nacht auf den 16. März findet die 98. Oscar-Verleihung statt und damit können wir uns erneut auf viel Glamour und Show freuen. Hier erfährst du, wer in welcher Kategorie Chancen hat.

Diese Filme führen mit den meisten Nominationen

«Sinners» mit 16 Nominationen

«One Battle After Another» mit 13 Nominationen

«Marty Supreme» mit 9 Nominationen

«Sentimental Value» mit 9 Nominationen

«Frankenstein» mit 9 Nominationen

«Hamnet» mit 8 Nominationen

Film

«Bugonia» – Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone und Lars Knudsen

«F1» – Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski und Jerry Bruckheimer

«Frankenstein» – Guillermo del Toro, J. Miles Dale und Scott Stuber

«Hamnet» – Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg und Sam Mendes

«Marty Supreme» – Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas und Timothée Chalamet

«One Battle After Another» – Adam Somner, Sara Murphy und Paul Thomas Anderson

«The Secret Agent» – Emilie Lesclaux

«Sentimental Value» – Maria Ekerhovd und Andrea Berentsen Ottmar

«Sinners» – Zinzi Coogler, Sev Ohanian und Ryan Coogler

«Train Dreams» – Marissa McMahin, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer und Michael Heimler

«One Battle After Another». Bild: www.imago-images.de

Regie

«One Battle After Another» – Paul Thomas Anderson

«Hamnet» – Chloé Zhao

«Marty Supreme» – Josh Safdie

«Sentimental Value» – Joachim Trier

«Sinners» – Ryan Coogler

Paul Thomas Anderson (links). Bild: www.imago-images.de

Hauptdarstellerin

Jessie Buckley – «Hamnet»

Rose Byrne – «If I Had Legs I’D Kick You»

Kate Hudson – «Song Sung Blue»

Renate Reinsve – «Sentimental Value»

Emma Stone – «Bugonia»

Jessie Buckley in «Hamnet». Bild: keystone

Hauptdarsteller

Timothée Chalamet – «Marty Supreme»

Leonardo Di Caprio – «One Battle After Another»

Ethan Hawke – «Blue Moon»

Michael B. Jordan – «Sinners»

Wagner Moura – «The Secret Agent»

Timothée Chalamet in «Marty Supreme». Bild: www.imago-images.de

Nebendarstellerin

Elle Fanning – «Sentimental Value»

Inga Ibsdotter Lilleaas – «Sentimental Value»

Amy Madigan – «Weapons»

Wunmi Mosaku – «Sinners»

Teyana Taylor – «One Battle After Another»

Teyana Taylor in «One Battle After Another». Bild: www.imago-images.de

Nebendarsteller

Benicio del Toro – «One Battle After Another»

Jacob Elordi – «Frankenstein»

Delroy Lindo – «Sinners»

Sean Penn – «One Battle After Another»

Stellan Skarsgård – «Sentimental Value»

Stellan Skarsgård in «Sentimental Value». Bild: www.imago-images.de

Originaldrehbuch

«Blue Moon» – Robert Kaplow

«It Was Just An Accident» – Jafar Panahi

«Marty Supreme» – Ronald Bronstein und Josh Safdie

«Sentimental Value» – Eskil Vogt und Joachim Trier

«Sinners» – Ryan Coogler

«Sinners». Bild: www.imago-images.de

Adaptiertes Drehbuch

«Bugonia» – Will Tracy

«Frankenstein» – Guillermo del Toro

«Hamnet» – Chloé Zhao und Maggie O’Farrell

«One Battle After Another» – Paul Thomas Anderson

«Train Dreams» – Clint Bentley und Greg Kwedar

«Bugonia». Bild: keystone

Internationaler Film

«The Secret Agent» – Brasilien

«It Was Just An Accident» – Frankreich

«Sentimental Value» – Norwegen

«Sirat» – Spanien

«The Voice Of Hind Rajab» – Tunesien

«The Secret Agent». Bild: www.imago-images.de

Kamera

«Frankenstein» – Dan Laustsen

«Marty Supreme» – Darius Khondji

«One Battle After Another» – Michael Bauman

«Sinners» – Autumn Durald Arkapaw

«Train Dreams» – Adolpho Veloso

«Marty Supreme». Bild: keystone

Schnitt

«F1» – Spehen Mirrione

«Marty Supreme» – Ronald Bronstein und Josh Safdie

«One Battle After Another» – Andy Jurgensen

«Sentimental Value» – Olivier Bugge Coutté

«Sinners» – Michael P. Shawver

«Sinners». Bild: www.imago-images.de

Production Design

«Frankenstein» – Tamara Deverell und Shane Vieau

«Hamnet» – Fiona Crombie und Alice Felton

«Marty Supreme» – Hack Fisk und Adam Willis

«One Battle After Another» – Florencia Martin und Anthony Carlino

«Sinners» – Hannah Beachler, Monique Champagne

«Frankenstein». Bild: keystone

Filmmusik

«Bugonia» – Jerskin Fendrix

«Frankenstein» – Alexander Desplat

«Hamnet» – Max Richter

«One Battle After Another» – Jonny Greenwood

«Sinners» – Ludwig Goransson

Ludwig Goransson Bild: www.imago-images.de

Song

«Dear Me» – «Diane Warren: Relentless»

«Golden» – «KPop Demon Hunters»

«I lied to you» – «Sinners»

«Sweet Dreams of Joy» – «Viva Verdi!»

«Train Dreams» – «Train Dreams»

«.KPop Demon Hunters» Bild: www.imago-images.de

Kostüm

«Avatar: Fire and Ash» – Deborah L. Scott

«Frankenstein» – Kate Hawley

«Hamnet» – Malgosia Turzanska

«Marty Supreme» – Miyako Bellizzi

«Sinners» – Ruth E. Carter

«Hamnet». Bild: keystone

Make-up und Hairstyling

«Frankenstein» – Mike Hill, Jordan Samuel und Cliona Furey

«Kokuho» – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino und Tadashi Nishimatsu

«Sinners» – Ken Diaz, Mike Fontaine und Shunika Terry

«The Smashing Machine» – Kazu Hiro, Glen Griffin und Björn Rehbein

«The Ugly Stepsister» – Thomas Foldberg und Anne Cathrine Sauerberg

Jacob Elordi als Frankensteins Monster. Bild: www.imago-images.de

Animationsfilm

«Arco» – Ugo Bienvenu, Felix de Givry, Sophie Mas und Natalie Portman

«Elio» – Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina und Mary Alice Drumm

«Kpop Demon Hunters» – Maggie Kang, Chris Appelhans und Michelle L.M. Wong

«Little Amélie Or The Character Of Rain» – Mailys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago und Henri Magalon

«Zootopia 2» – Jared Bush, Byron Howard und Yvett Merino

«Zootopia 2». Bild: keystone

Dokumentarfilm

«The Alabama Solution» – Andrew Jarecki und Charlotte Kaufman

«Come See Me In The Good Light» – Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro und Stef Willen

«Cutting Through Rocks» – Sara Khaki und Mohammadreza Eyni

«Mr. Nobody Against Putin» – David Borenstein und Pavel Talankin

«The Alabama Solution». Bild: keystone

Kurzfilm

«Butcher’s Stain» – Meyer Levinson-Blount ud Oron Caspi

«A Friend of Dorothy» – Lee Knight und James Dean

«Jane Austin’s Period Drama» – Julia Aks und Steve Pinder

«The Singers» – Sam A. Davis und Jack Piatt

«Two People Exchanching Saliva» – Alexandre Singh und Natalie Musteata

Animierter Kurzfilm

«Butterfly» – Florence Miailhe und Ron Dyens

«Forevergreen» – Nathan Engelhardt und Jeremy Spears

«The Girl Who Cried Pearls» – Chris Lavis und Maciek Szczerbowski

«Retirement Plan» – John Kelly und Andres Freedman

«The Three Sisters» – Konstantin Bronzit

Kurzer Dokumentarfilm

«All The Empty Rooms» – Joshua Seftel und Conall Jones

«Armed Only With A Camera: The Life And Death of Brent Renaud» – Craig Renaud und Juan Arredondo

«Children No More: Were and Are Gone» – Hilla Medalia und Sheila Nevins

«The Devil is Busy» – Chistalyn Hampton und Geeta Gandbhir

«Perfectly A Strangenes» – Alison McAlpine

Visual Effects

«Avatar: Fire And Ash» – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon und Daniel Barrett

«F1» – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson

«Jurassic World Rebirth» – David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan und Neil Corbould

«The Lost Bus» – Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen und Brandon K. McLaughlin

«Sinners» – Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean

«Avatar: Fire And Ash». Bild: keystone

Sound

«F1» – Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yares Whittle, Gary A. Rizzo und Juan Peralta

«Frankenstein» – Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke und Brad Zoern

«One Battle After Another» – José Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, und Tony Villaflor

«Sinners» – Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Steve Boeddeker

«Sirat» – Amanda Villavieja, Laia Casanovas und Yasmina Praderas

Brad Pitt in «F1». Bild: www.imago-images.de

Casting

«Hamnet» – Nina Gold

«Marty Supreme» – Jennifer Venditti

«One Battle After Another» – Cassandra Kulukundis

«The Secret Agent» – Gabriel Domingues

«Sinners» – Francine Maisler

Michael B. Jordan und Michael B. Jordan in «Sinners». Bild: www.imago-images.de

Selbstverständlich sind wir auch 2026 wieder live dabei, wenn es mitten in der Nacht auf den 16. März heisst: «And the Oscar goes to ...»