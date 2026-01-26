trüb und nass
Oscars: Darum kritisiert Natalie Portman die diesjährige Auswahl

Natalie Portman attends the premiere of &quot;The Gallerist&quot; during the Sundance Film Festival on Saturday, Jan. 24, 2026, at Eccles Center in Park City, Utah. (AP Photo/Chris Pizzello)
Die Schauspielerin Natalie Portman ist kritisch gegenüber den diesjährigen Oscars.Bild: AP Invision

Schauspielerin Portman kritisiert Oscar-Auswahl: Regisseurinnen werden übergangen

26.01.2026, 10:4626.01.2026, 10:46

Aus Sicht von Schauspielerin Natalie Portman sind Frauen bei den diesjährigen Oscar-Nominierungen zu kurz gekommen.

«So viele der besten Filme, die ich in dem Jahr gesehen habe, wurden von Frauen gemacht», sagte die Schauspielerin («Black Swan», «Star Wars») im Gespräch mit dem Branchenmagazin «Variety». Man sehe die Hürden für Regisseurinnen auf jeder Ebene, «weil so viele bei Preisverleihungen nicht anerkannt wurden».

Unter den zehn Oscar-Nominierungen für Bester Film und den fünf Nominierungen für Beste Regie findet sich nur eine Regisseurin, nämliche Chloé Zhao («Hamnet»). Portman listete als Beispiele einige aktuelle Filme auf, die von Frauen gedreht wurden – wie «Sorry, Baby», «Left-Handed Girl» und «Hedda». «Aussergewöhnliche Filme, die viele Menschen mögen und lieben, aber nicht die Anerkennung bekommen, die sie verdienen.»

Chloe Zhao arrives at the 83rd Golden Globes on Sunday, Jan. 11, 2026, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)
Regisseurin Chloé Zhao ist mit dem Film «Hamnet» für den diesjährigen Oscar nominiert. Bild: AP Invision

Selbst wenn die Hürden der Finanzierung und der Festivalteilnahme genommen würden, bekommen Frauen aus Sicht von Portman keine Aufmerksamkeit. «Wir haben noch viel Arbeit vor uns», so die 44-Jährige. (sda/dpa)

