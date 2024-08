Initiative «Mehr Wohnraum durch Aufstockung» kommt in Zürich an die Urne

SRF verlegt zwei «Arena»-Sendungen in die Primetime

Am Freitag kehrt sie «SRF-Arena» nach einer mehrwöchigen Sommerpause zurück. Am 23. August wird die Sendung wie gewohnt um 22.20 Uhr ausgestrahlt. Wie SRF gegenüber «20 Minuten» bestätigt, wird die Politik-Sendung in diesem Herbst aber zweimal vorverlegt: Am 4. September und am 30. Oktober wird die «Arena» bereits am Mittwochabend um 20.40 Uhr gezeigt.