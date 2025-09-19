Nebel
19-jähriger Autofahrer erfasst zwei Personen in Glattbrugg ZH

Autounfall in Glattbrugg

Einsatzkräfte in Glattbrugg nach einem schweren Verkehrsunfall.
quelle: brk news
19-jähriger Autofahrer erfasst Fussgänger in Glattbrugg ZH – zwei Tote

19.09.2025, 06:1919.09.2025, 06:27

Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag kurz nach 20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Glattbrugg ZH zwei Personen erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Sie erlagen ihren schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitagmorgen mitteilte.

Der 19-Jährige sei nach ersten Ermittlungen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, schrieb die Kantonspolizei Zürich. Sie bestätigte damit die Berichterstattung von «Blick» und «20 Minuten».

Der Fahrer war gemäss Kapo Zürich von der Schulstrasse Richtung Oberhausstrasse unterwegs. Bei der reformierten Kirche verlor er die Kontrolle.

Der Autolenker habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei auf ein Trottoir geraten. Dort waren laut Polizeiangaben fünf Personen zu Fuss unterwegs. Der Autofahrer erfasste demnach eine 70-jährige Frau und einen 29-jährigen Mann. Sie seien an der Unfallstelle gestorben.

Weitere Personen wurden gemäss der Polizei nicht verletzt. Im Auto befanden sich neben dem Fahrer demnach vier weitere Personen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren. Gegen den 19-jährigen Schweizer sei ein Verfahren wegen des Verdachts auf ein Raserdelikt eröffnet worden. Die genaue Unfallursache werde untersucht. (cma/sda)

