Nach Tram-Attacke: Mutmasslicher Täter festgenommen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war in einem Zürcher Tram eine Frau brutal angegriffen und geschlagen worden – watson berichtete. Nun hat die Stadtpolizei Zürich den mutmasslichen Schläger festgenommen, wie sie am Dienstag in einer Medienmitteilung bekanntgab.

Es handelt sich dabei um einen 28-jährigen Syrer, wie die Polizei weiter schreibt. Das Opfer hatte nach dem Vorfall Anzeige erstattet, der mutmassliche Täter wurde am Montagabend in Polizeigewahrsam genommen.

Der Angriff hatte ein breites Medienecho ausgelöst, weil die Polizei zwar verständigt worden war, diese wegen «keiner Kapazitäten» nicht ausgerückt war. Dieses Vorgehen hatte schwere Kritik gegenüber der Stadtpolizei zur Folge. In der Medienmitteilung erklärt sie nun, weshalb man nicht ausrücken konnte:

So seien zu besagtem Zeitpunkt sämtliche Patrouillen der Stadt Zürich im Einsatz gewesen – einerseits musste ein Besetzungsversuch mit massiver Gewaltausübung gegenüber den Einsatzkräften im Raum des Kasernenareals unterbunden werden; andererseits waren die Patrouillen mit dem Knabenschiessen und drei Verkehrsunfällen mit verletzten Personen beschäftigt.

Einer der besagten Brennpunkte: Polizeirapport Ausschreitungen bei Besetzungsversuch des Zürcher Kasernenareals

Die Stadtpolizei bedauert, dass man der Frau nicht unmittelbar helfen konnte, heisst es weiter in der Medienmitteilung. Es könne insbesondere an Wochenenden aufgrund von Häufungen von Einsätzen zeitweise vorkommen, dass der Einsatzzentrale vorübergehend keine Mittel mehr zur Verfügung stünden. (cpf, ergänzt mit Material der sda)