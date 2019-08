Spass

So verhindert ein Postbote einen Brand in einer Kita



«Habe den Herd ausgemacht»: So verhindert ein Paketbote einen Brand in einer Kita

Bild: Facebook

Man könnte da gut eine Blackstory draus machen: Das Fenster ist auf, der Rauchmelder liegt auf dem Boden, das Paket steht am Eingang. Was ist passiert? Das:

Die Feuerwehr Kronshagen, einer Gemeinde im Norden Deutschlands, wird zum Einsatz gerufen: Rauchentwicklung in einer Kita. Doch als die Einsatzkräfte eintreffen, finden sie gar keinen Rauch mehr vor.

Stattdessen liegt da ein gelber Zettel. Darauf steht:

«Hallo; es war offen; der Rauchmelder heulte;

... habe den Herd ausgemacht und das Fenster auf. Paket steht am Eingang...

Lieben Gruss

Post AG.»



Und das ist auch schon die Auflösung. Ein pragmatischer DHL-Mitarbeiter will ein Paket in einer Kindertagesstätte abgeben. Er geht durch die Vordertür, drinnen ist aber niemand. Weil sich in der Kita Rauch entwickelt hatte, hatte der Rauchmelder angeschlagen und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Mütter und Kinder waren auf den Sammelplatz hinter dem Haus geflüchtet. Zuvor hatten sie noch einen Notruf abgesetzt. So schreibt es die Feuerwehr Kronshagen auf Facebook. Der Postbote scheint die Lage schnell zu überblicken. Der Herd ist an, auf dem Herd liegt eine Abdeckung. Der Mann schaltet den Herd aus, nimmt die Abdeckung herunter und den «heulenden» Rauchmelder von der Decke. Er öffnet ein Fenster UND schreibt eine Nachricht auf der nicht nur steht, dass er mal eben einen Brand verhindert hat, sondern auch noch wo er das Paket abgegeben hat (in Deutschland ist alleine das ein wirklich seltenes Ereignis!).

Sein schnelles Verschwinden erklärt sich die Feuerwehr später so:

«Weil time aber bekanntlich money ist, liess er das Paket mit der Notiz an der Tür stehen und setzte seine Tour fort, noch bevor die Feuerwehr oder gar die Polizei eingetroffen sind!»

Tatsächlich aber hat die Polizei den Paketboten namens Arne Frahm gerade noch abgefangen als er «Schönen Tag noch!» rief und aus der Kita spazierte. So entstand dieses schöne Foto.

Bild: Polizei Kronshagen

(tam)

Abonniere unseren Newsletter