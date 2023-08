24 perfekt passende Bilder, die dir ein wohlig-warmes Gefühl geben

24 perfekt passende Bilder, die dir ein wohlig-warmes GefĂŒhl geben

Es gibt Bilder, die dich einfach irgendwie beruhigen. Und damit meinen wir nicht den Blick auf den Kontoauszug anfangs Monat, sondern Bilder, bei denen wirklich alles passt. Passen im wahrsten Sinne des Wortes oder einfach Bilder, die durch ihre Stimmigkeit fĂŒr gute GefĂŒhle sorgen.

Kann es sein, dass dieses Toilettenfenster genau darauf ausgerichtet wurde?

So sÀhe eine Welt aus, in der alles genormt ist.

Das Etui der Sonnenbrille in der AutotĂŒr.

Wurde hier so miserabel gefliest?

NatĂŒrlich nicht, es ist nur die Spiegelung. Da diese beim Duschschlauch so perfekt ist, sieht es so aus, als sei es kein Spiegel.

Wenn jemand im MöbelgeschÀft etwas kauft, die Masse anschaut und sagt: «Das sollte eigentlich passen», dann ist dieses Bild damit gemeint.

HÀtten wir eine Umzugsfirma, wÀre das unser Werbebild.

Es handelt sich hier tatsÀchlich nur um 1 Foto.

Da traut man sich ja fast nicht, eine Rolle herauszunehmen.

Ob die Form des Autos das Kriterium war, es zu kaufen?

Das perfekte Familienbild existiert ni...

Unbeabsichtigt das perfekte Versteck vor RĂ€ubern.

Die Userin schreibt dazu: «Ich dachte, ich hĂ€tte meinen Ehering auf einer Autoreise verloren. Ich rief bei Tankstellen und bei Pfandleihern an und suchte die FundbĂŒros ab. Ich habe aufgegeben und ihn dann unter dem Deo meines Mannes gefunden.»

Da darfst du einfach nie mehr anfeuern.

Nein, das ist keine Massanfertigung, sondern GlĂŒck.

Die Person schrieb dazu auf Reddit: «Ich habe die Masse dieses 150"-Bildschirms vor dem Kauf nicht richtig gemessen ... Ich habe die Breite nur geschĂ€tzt, indem ich von der Ferse bis zu den Zehen durch den Raum ging. Dabei habe ich allerdings den schwarzen Rahmen nicht berĂŒcksichtigt ... Er passt also mit weniger als einer Handbreit auf jeder Seite an seinen Platz. So befriedigend ... Und ich bin ein GlĂŒckspilz.»

Wie lange die Person dafĂŒr wohl gesucht hat?

Ist das jetzt einer dieser 3D-Fernseher, von denen alle immer reden?

Könnte glatt ein Bild sein.

Wenn du einen schönen Bildschirm UND eine schöne Aussicht hast.

Die Person darf einfach nie wieder ein neues Handy oder ein neues Auto kaufen.

«Mama, kuck, ich bin im Fernsehen.»



Ich, im Fernsehen:



Mit dem Platz im Regal und dem Kellogg’s-Schriftzug ist es gleich doppelt befriedigend.

Stellt dich dieses Bild jetzt zufrieden, oder eben genau nicht? Zumindest kriegt man fĂŒr das Geld so viel wie möglich.

Solange, wie man es noch kann. đŸ˜

Hier die ErklÀrung dazu:

Das Design könnte so direkt in die Massenproduktion.

Wer findet die Auslassungspunkte?

Falls du dich schon immer gefragt hast, was passieren kann, wenn du auf ein Haarband trittst:

(smi)