Glückwusch! Du bist nur eine Cute News vom Weekend entfernt!

Letzte Woche hattet ihr ja sturmfreie Bude. Und wie ich sehe, hat das wunderbar geklappt. Kommentarmässig ist ganz schön was reingekommen. 345 Stück um genau zu sein.

Dafür erst einmal ein grosses Bild: Giphy

Euer selbst gesetztes Ziel, über 400 Kommentare zu schreiben, habt ihr zwar knapp verfehlt, dennoch finde ich 345 Kommentare ziemlich beeindruckend. Die drei User, die am meisten Kommentiert haben, waren übrigens:

Simsalabim Abracadabra Simorgh mit 86 Kommentaren

Al Paka mit 65 Kommentaren

lilie mit 32 Kommentaren

Dafür gibt es dreimal einen Orden für aussergewöhnliches Engagement: Bild: watson

Am besten gefallen hat mir aber dieser Kommentar hier:

So, nun aber genug geschleimt der Würdigungen. Fangen wir mit den Cute News an.

Starten wir mit einem herzigen Fail. Bild: giphy

Nicht herzig, aber faszinierend: der Glasflügelfalter. gif: Giphy

Wenn wir schon beim Thema Schmetterlinge sind: Die schönsten und kuriosesten Raupen der Welt:

Für alle, die Dackel mögen: Bild: reddit

So, Zeit für ein paar Memes.

So, ich habe noch einen User-Wunsch zu erfüllen.

In den Cute News von vor zwei Wochen:

Wer das Pygmäen-Seepferdchen noch nicht kennt:

Damit ist das Tier der Woche also der Fetzenfisch.

Gucken wir uns zuerst den grossen Fetzenfisch an. Tatsächlich handelt es sich bei diesem abstrakt anmutenden Wesen um einen Fisch. Bild: shutterstock

Fetzenfische erreichen eine durchschnittliche Länge von 20 bis 24 Zentimeter. Grosse Exemplare sollen aber auch bis zu 35 Zentimeter gross werden können. Bild: shutterstock

Sie leben nur an der südlichen Westküsten und der Südküste Australiens. Ihre blattförmigen Auswüchse dienen zur Tarnung. Bild: shutterstock

Jenachdem, ob sie in seichterem oder tieferem Gewässer leben, sind die «Blätter» leicht anders gefärbt. Bild: shutterstock

Wo ein Grosser Fetzenfisch ist, muss es natürlich auch einen Kleinen Fetzenfisch geben. Dieser ist allerdings eher unter dem Namen Seedrache bekannt. Bild: Shutterstock

Der Seedrache kommt ebenfalls nur in australischen Gewässern vor. Genauer an der Südküste Australiens. Bild: Shutterstock

Ironischerweise wird der Kleine Fetzenfisch um einiges grösser als der Grosse Fetzenfisch – nämlich bis zu 45 Zentimeter. Bild: Shutterstock

Übrigens: Wie auch bei den Seepferdchen, ist die Brutpflege bei Fetzenfischen Männersache. Bild: Wikipedia

Umfrage Wie gefällt euch eigentlich die Rubrik Tier der Woche? Wollt ihr diese weiterhin oder nicht? Ja, bitte.

Nein, das kannst du in Zukunft weglassen.

So, damit kommen wir zum Endspurt.

Marienkäfer <3. Bild: Imgur

Wenn man sich nach einem langen Tag endlich die verschwitzten Socken ausziehen kann. gif: Imgur

Das ist übrigens der Kleine Kurznasenbeutler. Bild: Imgur

Kennst du schon die Tiere mit Anime-Augen?

Wer sich lieber das Original anschauen möchte: gif: Imgur

Hatten wir dieses Bild schon einmal? Egal! Bild: Imgur

Mini-Chamäleon für zwischendurch. bild: imgur

Zibetkatzen wissen offensichtlich nicht, wie man Milch trinkt. gif: Imgur

Du: Krabben sind nicht süss.

Ich:​ gif: Imgur

Umfrage Wer hat auch das Gefühl, dass diese Krabbe eine Umarmung will? Ich!

Wenn du was kochst und deine Freundin sagt, sie habe keinen Hunger – und sie dann deinen vollen Teller sieht. gif: imgur

So, das war es auch schon wieder für diese Woche. Da ich am Freitag erneut nicht arbeite, habt ihr wieder sturmfreie Kommentarspalte. Seid lieb, und sagt Madeleine Sigrist kurz danke fürs Freischalten – sie hat sich schon letzte Woche durch die meisten Kommentare geackert.

Ah, und wenn jemand einen Geheimtipp für ein nettes Café in Bern hat (das dann halt nicht mehr ganz so geheim ist) – sehr gerne in die Kommentarspalte. 😁

So. Mit diesem Endlos-GIF seid ihr aus den Cute News entlassen. gif: pinterest

