Die Welt in Karten

Tick, Trick, Track: So heissen Donald Ducks Neffen in anderen Sprachen



Bild: pinterest

«Ole, Dole, Doffen» – so lustige Namen haben Tick, Trick und Track in anderen Sprachen

Die drei Neffen von Donald Duck sorgen seit über 80 Jahren für Action in Entenhausen. Doch weisst du eigentlich, wie Tick, Trick und Track in anderen Sprachregionen heissen?

Die drei Söhne von Donald Ducks Schwester Della sind Pfadfinder und bringen ihren Onkel regelmässig auf die Palme. Unterscheiden kann man sie nur anhand ihrer Mützen- oder Kleiderfarbe.

Tick, Trick und Track zu Besuch bei Onkel Donald Video: YouTube/WaltDisneyKanal De

«Tick, Trick und Track» heissen die drei Enten allerdings nur im deutschsprachigen Raum. Im englischen Original heissen sie «Huey, Dewey und Louie».

Doch fast jedes Land hat eine eigene Bezeichnung für sie. So heissen sie in Schweden «Knatte, Fnatte und Tjatte» oder in Spanien «Juanito, Jorgito und Jaimito» – in Katalonien nennen sie sich allerdings «Joanet, Jordinet und Jaumet». Sogar die Färöer haben mit «Dinni, Danni und Dunni» ihre eigene Variante.

In den letzten Tagen hat dazu auf reddit eine Auflistung mit Karte für Aufmerksamkeit gesorgt. In der Kommentarspalte haben einige Leser die auf der originalen Karte fehlenden Angaben ergänzt. Hier findest du die europäischen Varianten von «Tick, Trick und Track».

Bild: watson

