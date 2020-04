Spass

«The Liar Tweets Tonight» – dieser Anti-Trump-Song geht gerade viral



Auf Facebook, Twitter und Youtube verbreitet sich derzeit ein Parodie-Musikvideo, in dem sich über den US-Präsidenten Donald Trump lustig gemacht wird. Titel des Songs ist «The Liar Tweets Tonight», zu Deutsch: «Der Lügner twittert heute Abend». Eine Parodie des Klassikers «The Lion Sleeps Tonight» des Südafrikaners Solomon Linda aus dem Jahre 1939.

Hier das Original aus dem Jahre 1939: Video: YouTube/FLORENCOM

In dem Video des Kabarettisten Roy Zimmerman bekommt Trump gehörig sein Fett weg. Er wird in Form von «Don Exotic» als Lügenkönig dargestellt. Eine Parodie in der Parodie – die Macher haben sich hierfür an der momentan sehr populären Figur des «Tiger Kings», Joe Exotic, bedient.

Anstatt dass die Background-Sänger, wie im Original, «Wimoweh» singen, wird in der Parodie «Vote him away», also «wählt in ab», gesungen.

Die linke Gruppe «Occupy Democrats» hat das Video auf ihrer Facebookseite gepostet, dort wurde es bereits mehr als 18 Millionen Mal angeschaut. Auch auf Youtube und Twitter wurde das Lied bereits Millionenfach angeklickt.

Kritik an Trumps Pressekonferenzen

Trump wird für seine Rolle in der Coronakrise, sowie seine täglichen Pressekonferenzen aufs Korn genommen. «Schweigt Reporter, schweigt Ärzte, schweigt Wissenschafts-Nerds», singt Zimmermann im Video.

Auch Aussagen des Präsidenten, dass das Coronavirus wie eine Grippe sei oder eine Verschwörung der Linken gegen ihn, werden parodiert.

Hier kannst du das Video schauen: Video: YouTube/Roy Zimmerman

Trumps Pressekonferenzen gleichen oftmals einer Wahlkampfveranstaltung für ihn selbst, auch lobt er immer wieder die Einschaltquoten der Pressekonferenzen. Dies, obwohl die USA mit über 45'000 Toten das mit Abstand am stärkste vom Coronavirus betroffene Land der Welt ist. (dfr)

