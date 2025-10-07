recht sonnig12°
Donald Trump

Trump stichelt gegen Greta Thunberg – so reagiert sie auf Instagram

epa12263888 Swedish activist Greta Thunberg joins a protest against the construction of a hydroelectric power plant on the Dosnica River, Kozuf Mountain, near Gevgelija, North Macedonia, 26 July 2025. ...
Greta Thunberg ist am 6. Oktober in Athen angekommen, nachdem sie einige Tage in israelischer Haft war. Bild: keystone

Trump stichelt gegen Greta Thunberg – der Konter folgt sofort

07.10.2025, 10:4007.10.2025, 10:40

Im Rahmen einer Pressekonferenz zum Shutdown in den USA durften anwesende Journalisten dem US-Präsidenten Donald Trump Fragen stellen.

Eine der Reporterinnen wollte Trump eine Frage zu den Aktivisten, die per Segelboot Hilfsgüter nach Gaza bringen wollten, stellen. Als sie erklärte, dass diese von der israelischen Armee festgehalten wurden und Greta Thunberg als Beispiel nannte, wurde sie vom Präsidenten unterbrochen.

Trump sagte, Greta sei nur eine Unruhestifterin. Sie finde das Klima nicht mehr so interessant, weswegen sie jetzt die Lage im Nahen Osten spannender fände.

Weiter sagte Trump, dass Greta Thunberg Aggressionsprobleme habe und meinte, sie solle einen Arzt besuchen.

«Sie ist so wütend, sie ist so verrückt. Sie ist nur eine Unruhestifterin.»

Mit diesen Worten beendete Trump seine Aussage zu den Aktivisten, die nach Gaza reisen wollten, und Greta Thunberg.

Gretas Antwort

Die 22-jährige Aktivistin antwortete per Instagram-Post auf den Kommentar des amtierenden US-Präsidenten.

Der Post ist lediglich ein kurzer weisser Text, auf schwarzem Hintergrund. Darin schreibt Greta, sie habe mitbekommen, dass Trump seine «schmeichelnden Gefühle» ihrem Charakter gegenüber geäussert habe.

Sie bedanke sich für die Sorgen, die er sich um ihre mentale Gesundheit mache. Daraufhin richtet sie sich mit den Worten «An Trump» direkt an den US-Präsidenten und schreibt:

«Ich würde mich über Empfehlungen Ihrerseits zum Umgang mit diesen sogenannten Wutbewältigungsproblemen freuen, da Sie – gemessen an Ihrem beeindruckenden Leistungsausweis – offenbar ebenfalls darunter leiden.»

Nicht das erste Mal

Bereits während Donald Trumps erster Amtszeit im Jahr 2020 waren Greta Thunberg und Donald Trump über das Internet aneinandergeraten.

Greta Thunberg erteilt Donald Trump einen «Rat» – und das Internet dreht durch

Damals hatte Greta auf einen X-Post von Donald Trump geantwortet und ihm geraten, einfach mal «zu chillen und ins Kino zu gehen.»

Dies tat sie, nachdem Trump versucht hatte, sie zu verhöhnen. Und sich, ebenfalls per «X» über eine Rede der damals jugendlichen Klimaaktivistin lustig gemacht hatte. (nib)

