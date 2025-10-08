Diese Nationalgardisten aus dem US-Bundesstaat Texas werden gerade zum Gespött des Internets. Bild: keystone

Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche

Ende September trommelte Kriegsminister Pete Hegseth sämtliche US-Generäle zu einem Treffen auf der Marine Corps Base in Quantico im Bundesstaat Virginia zusammen. Dort hielt er ihnen eine Standpauke. Er wolle «keine fetten Truppen» mehr, so Hegseth. Und dass sie sich gefälligst rasieren sollen.

Video: watson

Zurück in die Gegenwart: Präsident Donald Trump will die Nationalgarde in Chicago einsetzen, weil die Stadt ihm zufolge ein «Kriegsgebiet» sei. Ein Foto von ersten Truppen, die den Bundesstaat erreichen, geht um die Welt – und sorgt für Häme. Unter anderem auch, weil Hegseths Kommentare von Ende September noch kaum verklungen sind.

Dieses Bild sorgt auf Social Media für unzählige hämische Kommentare. Bild: keystone

Nun fliegen der Nationalgarde Hegseths Worte um die Ohren. Dies zeigt ein Blick auf Social Media:

Der zu erwartende Seitenhieb an Hegseth:

Bild: reuters

«Ich habe das Gefühl, die Nationalgarde trollt Hegseth.»

Bild: instagram

«Wow, wow, wow … Halten sich diese Texas Rolls an die neusten Fitness-Regeln von Kommandant Hegseth?»

Texas Rolls sind weiche, süssliche Hefebrötchen mit Honig-Zimt-Glasur von der US-Restaurantkette Texas Roadhouse. Bild: Shutterstock

Apropos Texas Roadhouse:

Bild: instagram

«Waren sie beim Texas Roadhouse stationiert?»

Auch eine andere Restaurantkette wurde erwähnt …

Bild: instagram

«Was haben sie beschützt? Das Rezept der Cheddar Bay Biscuits von Red Lobster?»

… und dann folgten die Wortspiele

Bild: instagram

«Mahlzeiten-Team 6 ist eingetroffen.»

Bild: instagram

«Bratensauce SEALS.»

Die «Navy Seals» respektive das «SEAL Team 6» sind US-Spezialeinheiten.

Bild: instagram

«Die grünen Buffets sind angekommen.»

Auch hier handelt es sich um eine Anspielung auf eine Spezialeinheit, die «Green Berets».

Bild: instagram

«BMI: Schlachtfeld-Mass-Index.»

Bild: instagram

«Semper Appetitus – Immer hungrig und bereit zu essen.»

Bild: Reuters

«Semper Kuchen.»

«Semper Fidelis» ist das Motto des United States Marine Corps. Die lateinische Phrase bedeutet «Immer treu». Die Abkürzung ist «Semper Fi». Bild: wikimedia commons

Hier noch ein paar Perlen von Reddit:

Bild: reuters

«Das ist die ‹Matrjoschka-Puppen›-Taktik, bei der jeder Nationalgardist mehrere weitere in sich trägt.»

Bild: reuters

A: «Also braucht der Feind nur leicht zu joggen, um zu entkommen.»

B: «Ein schnelles Gehen sollte ausreichen.»

C: «Schmeiss einfach einen Hotdog und lauf in die andere Richtung.»



Auch die deutschen User machten sich über die US-Truppen lustig:

Bild: instagram

Bild: instagram

Bild: instagram

Bild: instagram

Bild: instagram

