Trump schickt Nationalgarde nach Chicago: Dort lachen sie sich schlapp

Military personnel in uniform, with the Texas National Guard patch on, are seen at the U.S. Army Reserve Center, Tuesday, Oct. 7, 2025, in Elwood, Ill., a suburb of Chicago. (AP Photo/Erin Hooley) Nat ...
Diese Nationalgardisten aus dem US-Bundesstaat Texas werden gerade zum Gespött des Internets. Bild: keystone

Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche

08.10.2025, 15:1708.10.2025, 15:57
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger

Ende September trommelte Kriegsminister Pete Hegseth sämtliche US-Generäle zu einem Treffen auf der Marine Corps Base in Quantico im Bundesstaat Virginia zusammen. Dort hielt er ihnen eine Standpauke. Er wolle «keine fetten Truppen» mehr, so Hegseth. Und dass sie sich gefälligst rasieren sollen.

Video: watson

Zurück in die Gegenwart: Präsident Donald Trump will die Nationalgarde in Chicago einsetzen, weil die Stadt ihm zufolge ein «Kriegsgebiet» sei. Ein Foto von ersten Truppen, die den Bundesstaat erreichen, geht um die Welt – und sorgt für Häme. Unter anderem auch, weil Hegseths Kommentare von Ende September noch kaum verklungen sind.

Military personnel in uniform, with the Texas National Guard patch on, are seen at the U.S. Army Reserve Center, Tuesday, Oct. 7, 2025, in Elwood, Ill., a suburb of Chicago. (AP Photo/Erin Hooley) Nat ...
Dieses Bild sorgt auf Social Media für unzählige hämische Kommentare.Bild: keystone

Nun fliegen der Nationalgarde Hegseths Worte um die Ohren. Dies zeigt ein Blick auf Social Media:

Der zu erwartende Seitenhieb an Hegseth:

Reddit-User mokieren sich über die Nationalgardisten in Chicago. 8. September 2025. reuters
Bild: reuters

«Ich habe das Gefühl, die Nationalgarde trollt Hegseth.»

Kommentare zum Einsatz der Nationalgarde in Chicago. 8. Oktober 2025. Quelle: Instagram-Posts von ZDF und abcnews
Bild: instagram

«Wow, wow, wow … Halten sich diese Texas Rolls an die neusten Fitness-Regeln von Kommandant Hegseth?»

Texas Rolls sind weiche, süssliche Hefebrötchen mit Honig-Zimt-Glasur von der US-Restaurantkette Texas Roadhouse.
infobox image
Bild: Shutterstock

Apropos Texas Roadhouse:

Kommentare zum Einsatz der Nationalgarde in Chicago. 8. Oktober 2025. Quelle: Instagram-Posts von ZDF und abcnews
Bild: instagram

«Waren sie beim Texas Roadhouse stationiert?»

Auch eine andere Restaurantkette wurde erwähnt …

Kommentare zum Einsatz der Nationalgarde in Chicago. 8. Oktober 2025. Quelle: Instagram-Posts von ZDF und abcnews
Bild: instagram

«Was haben sie beschützt? Das Rezept der Cheddar Bay Biscuits von Red Lobster?»

… und dann folgten die Wortspiele

Kommentare zum Einsatz der Nationalgarde in Chicago. 8. Oktober 2025. Quelle: Instagram-Posts von ZDF und abcnews
Bild: instagram

«Mahlzeiten-Team 6 ist eingetroffen.»

Kommentare zum Einsatz der Nationalgarde in Chicago. 8. Oktober 2025. Quelle: Instagram-Posts von ZDF und abcnews
Bild: instagram

«Bratensauce SEALS.»

Die «Navy Seals» respektive das «SEAL Team 6» sind US-Spezialeinheiten.
Kommentare zum Einsatz der Nationalgarde in Chicago. 8. Oktober 2025. Quelle: Instagram-Posts von ZDF und abcnews
Bild: instagram

«Die grünen Buffets sind angekommen.»

Auch hier handelt es sich um eine Anspielung auf eine Spezialeinheit, die «Green Berets».

Kommentare zum Einsatz der Nationalgarde in Chicago. 8. Oktober 2025. Quelle: Instagram-Posts von ZDF und abcnews
Bild: instagram

«BMI: Schlachtfeld-Mass-Index.»

Kommentare zum Einsatz der Nationalgarde in Chicago. 8. Oktober 2025. Quelle: Instagram-Posts von ZDF und abcnews
Bild: instagram

«Semper Appetitus – Immer hungrig und bereit zu essen.»

Kommentar zum Einsatz der US-Nationalgarde in Chicago. Reuters
Bild: Reuters

«Semper Kuchen.»

«Semper Fidelis» ist das Motto des United States Marine Corps. Die lateinische Phrase bedeutet «Immer treu». Die Abkürzung ist «Semper Fi».
infobox image
Bild: wikimedia commons

Hier noch ein paar Perlen von Reddit:

Reddit-User mokieren sich über die Nationalgardisten in Chicago. 8. September 2025. reuters
Bild: reuters

«Das ist die ‹Matrjoschka-Puppen›-Taktik, bei der jeder Nationalgardist mehrere weitere in sich trägt.»

Reddit-User mokieren sich über die Nationalgardisten in Chicago. 8. September 2025. reuters
Bild: reuters

A: «Also braucht der Feind nur leicht zu joggen, um zu entkommen.»
B: «Ein schnelles Gehen sollte ausreichen.»
C: «Schmeiss einfach einen Hotdog und lauf in die andere Richtung.»

Auch die deutschen User machten sich über die US-Truppen lustig:

Kommentare zum Einsatz der Nationalgarde in Chicago. 8. Oktober 2025. Quelle: Instagram-Posts von ZDF und abcnews
Bild: instagram
Kommentare zum Einsatz der Nationalgarde in Chicago. 8. Oktober 2025. Quelle: Instagram-Posts von ZDF und abcnews
Bild: instagram
Kommentare zum Einsatz der Nationalgarde in Chicago. 8. Oktober 2025. Quelle: Instagram-Posts von ZDF und abcnews
Bild: instagram
Kommentare zum Einsatz der Nationalgarde in Chicago. 8. Oktober 2025. Quelle: Instagram-Posts von ZDF und abcnews
Bild: instagram
Kommentare zum Einsatz der Nationalgarde in Chicago. 8. Oktober 2025. Quelle: Instagram-Posts von ZDF und abcnews
Bild: instagram
Und hier noch etwas Ernsthaftes zum Thema:

Weitere Leute, die über Trump lachen:

Mokiert sich hier eine Königin über Trump?

Video: watson/Amber Vetter

Saturday Night Live macht sich über Trumps Zollankündigungen lustig

Video: youtube/Saturday Night Live

SNL parodiert die aktuelle Politik in den USA – und es ist schmerzhaft akkurat

Video: watson/lucas zollinger
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Swaghetti Yolonese
08.10.2025 15:27registriert Januar 2016
Ok ich muss zugeben, dass ich doch ziemlich ab dieser Ironie lachen musste.

Trotzdem tun mir die Nationalgardisten auf dem Foto ehrlich leid. Sie werden aufgrund ihrer äusseren Erscheinung verspottet, obwohl sie nichts mit den politischen Entscheidungen der Orangen-Regierung zu tun haben.

Bodyshaming ist halt auch bei Männern nicht ok, wenn man konsequent sein will.
744
Melden
Zum Kommentar
avatar
Prinzsecond
08.10.2025 15:33registriert Januar 2021
Leider sind sie immernoch gut zum Blockieren von Strassen, Gebäuden, Plätzen usw. sind schwer wegzurollen.
362
Melden
Zum Kommentar
avatar
Muess das jetzt si?
08.10.2025 15:27registriert September 2025
Toll das wir wieder über Dicke Witzchen machen, Trump hat offenbar Woke beendet.
2216
Melden
Zum Kommentar
40
