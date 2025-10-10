María Corina Machado erhält den Friedensnobelpreis. Bild: keystone

Trump geht leer aus: Der Friedensnobelpreis geht an María Corina Machado

In der norwegischen Hauptstadt Oslo wurde am Freitag verkündet, wer den diesjährigen Friedensnobelpreis erhält. Es ist die venezolanische Politikerin María Corina Machado. Sie setzt sich im kriselnden südamerikanischen Land für die Demokratie und die Unabhängigkeit ihrer Institutionen ein. Sie habe sich für Wahlzettel anstatt für Waffen («ballots before bullets») entschieden, schreibt das Komitee.

Um 11.00 Uhr hat das norwegische Nobelkomitee das Geheimnis gelüftet. In diesem Jahr gab es 338 Kandidaten, darunter 244 Einzelpersonen und 94 Organisationen, für den Preis. Wer dazu gehörte, wird in der Nobelwelt stets erst 50 Jahre später verkündet.

Aber vor allem einer machte aus seinem Anspruch auf den Preis keinen Hehl: Kurz nach der Bekanntgabe des Durchbruchs bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas zur Beendigung des Gaza-Kriegs hält sich US-Präsident Donald Trump mehr denn je für prädestiniert, auf ganz grosser Bühne als Friedensstifter geehrt zu werden. Dabei ist völlig unklar, ob der von ihm präsentierte Friedensplan nachhaltige Wirkung entfalten wird.

Bisher gibt es noch keine Reaktion von Donald Trump zur Vergabe des Preises.

Norwegen zittert vor Trumps Reaktion

Kirsti Bergstø, Vorsitzende der sozialistischen Linkspartei Norwegens, sagte vor der Verleihung: «Oslo muss auf alles vorbereitet sein.» Sie sagt gegenüber dem Guardian, dass Trump in den USA eine extreme Richtung ergreife und die Meinungsfreiheit angreife:

«Wenn der Präsident so unberechenbar und autoritär ist, müssen wir natürlich auf alles vorbereitet sein.»

Die Nobelpreiskommission sei ein unabhängiges Gremium, die Regierung habe keinerlei Einfluss auf die Ernennung und Wahl des Gewinners. Bergstø ist sich jedoch nicht sicher, ob dies auch dem US-Präsidenten bewusst ist.

Der norwegische Kolumnist Harald Stanghelle spekuliert gegenüber der britischen Zeitung über Vergeltungsmassnahmen seitens Trump. Sollte er den Preis nicht erhalten, fürchtet man sich in Norwegen vor höheren Export-Zöllen oder sogar der Erklärung Norwegens zum Feind der USA.

Das waren die Favoriten

2024 ging der Friedensnobelpreis an die japanische Friedensorganisation Nihon Hidankyo. Die Organisation von Überlebenden der Atomwaffenabwürfe auf die Städte Hiroshima und Nagasaki wurde damit für ihre Bemühungen um eine atomwaffenfreie Welt geehrt. Ihren Zielen versucht sie mithilfe von eindrücklichen Aussagen von Zeitzeugen Nachdruck zu verleihen.

Hier informiert Marco Rubio Donald Trump darüber, dass der Friedensdeal zwischen der Hamas und Israel kurz vor dem Abschluss stehe. Bild: keystone

Vor der Verleihung gab es gleich mehrere Favoriten. Donald Trump gehörte neben der syrischen Friedensaktivistin Abir Hadsch Ibrahim und der Witwe des in russischer Haft verstorbenen Kremlkritikers Alexej Nawalny, Julia Nawalnaja, zu den Favoriten.

Dass der US-Präsident den Preis gewinnen könnte, wurde von vielen Expertinnen und Experten jedoch stark angezweifelt. Kritiker halten Trump nicht nur vor, die regelbasierte internationale Zusammenarbeit auf Basis multilateraler Verträge, Abkommen und Werte zu untergraben, sondern mit seinem radikalen Vorgehen vielmehr neue Konfliktherde geschaffen und politische Tabubrüche salonfähig gemacht zu haben.

Endspurt im Nobelpreis-Reigen

Mit der Auszeichnung des Friedensnobelpreisträgers erreichte die Woche der Nobelpreis-Bekanntgaben alljährlich ihren Höhepunkt. In den vergangenen Tagen wurden bereits die Preisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Literatur verkündet. Am Montag folgt zum Abschluss noch die Auszeichnung in Wirtschaftswissenschaften. Die Nobelpreise werden traditionell in Stockholm vergeben, die einzige Ausnahme bildet der Friedensnobelpreis in Oslo.

Um diese Medaille geht es. Bild: keystone

Auch in diesem Jahr sind die Nobelpreise erneut mit elf Millionen schwedischen Kronen pro Kategorie dotiert - umgerechnet entspricht das rund einer Million Euro. Feierlich überreicht werden die prestigeträchtigen Auszeichnungen traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des schwedischen Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896).

(leo mit Material der sda)