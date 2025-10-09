Hochnebel10°
Tiefe Blicke: So verliebt waren Pärchen in Werbungen der Siebzigerjahre

Liebi. Sooo viel Liebi in Werbungen der Siebzigerjahre

09.10.2025, 05:45
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Eine Frau, ein Mann – und beide schauen sich liebevoll an. Das reimt sich nicht nur, sondern ist auch noch die perfekte grafische Formel, die schon unzählige Male in der Werbung verwendet wurde. Und nie mehr als in der Bildsprache der Siebzigerjahre: The Look of Love – der Blick der Liebe.

Liebe - so viel Liebe in Werbungen der 1970er. https://flashbak.com/wp-content/uploads/2014/09/look-of-love-10.jpg
Bild: flashbak.com

Fraglos sollen solche innigen Blicke insinuieren, dass jetzt dann gleich heisse, heisse Liebesspiele anstehen – weshalb wir tumben Konsumenten unweigerlich das beworbene Produkt mit Sex assoziieren; eine altehrwürdige und bewährte Methode, wie die hier gezeigte Auswahl von Vintage-Werbeanzeigen beweist.

So viel Liebe - Werbung anno 1970 https://m.media-amazon.com/images/I/91pL1GV4ztL._SL1500_.jpg
Bild: amazon

Hach. Sie sehnen sich nach Peace … und noch mehr nach einander.

&quot;Ein Spielplatz für Männerhände&quot; – Werbung in den 1970ern. https://flashbak.com/wp-content/uploads/2014/09/look-of-love-3.jpg
Bild: flashbak.com

«Ich habe einen Spielplatz für Männerhände geschaffen» – ein Satz, den nur Werbetexter in den Siebzigerjahren hätten bilden können.

Advertising in the 1970s – Smirnoff. https://flashbak.com/wp-content/uploads/2014/09/064_The-Sunstroke.jpg
Bild: flashbak.com
Wrangler advertisements from the 1970s https://www.ebay.ch/itm/143881845559
Bild: ebay
Wrangler advertisements from the 1970s https://www.ebay.ch/itm/143881845559
Bild: ebay

«Wrangler ist der Ansicht, Amerikaner sollten das bekommen, wofür sie bezahlen»: Topmodische Bekleidung, gewiss. Aber auch gaaaanz viel Liebe.

So vill Liebi – Vintage-Werbung der 1970er. https://flashbak.com/wp-content/uploads/2014/09/look-of-love-4.png
Bild: flashbak.com

«Der ganze Geschmack die ganze Zeit.» Nö, keine Anspielung. Ichschwör.

Der Blick der Liebe – Werbungen in den 1970ern https://www.etsy.com/de/listing/1149654822/vintage-pernod-oddball-advertisement-60s
Bild: etsy
So vill Liebi - Werbung in den 1970ern. https://flashbak.com/wp-content/uploads/2014/09/look-of-love-2.png
Bild: flashbak.com

Der Beginn eines Pornos? Oder Werbung für die Tourismusbehörde von Connecticut? So oder so, es sieht vielversprechend aus.

So vill Liebi. Vintage-Werbung in den Siebzigerjahren. https://flashbak.com/wp-content/uploads/2014/09/look-of-love-8.jpg
Bild: flashbak.com
HUARRRGGH! Wenn die Werbung der #FragileMasculinity zuliebe einen auf härten Siech macht
The Look of Love – so viel Liebe in Werbungen der 1970er. https://www.ghostofthedoll.co.uk/retromusings/viceroy-cigarette-adverts-1970s/
Bild: ghostofthedoll.co.uk

Ganz viel Liebe ... und ganz viel Phallus-Symbolik. «Die richtige Länge. Das richtige Gefühl.» Mmh yeah, Baby.

Der Blick der Liebe: Werbungen der 1970er https://uk.pinterest.com/pin/499688521153330818/
Bild: pinterest
So viel Liebe in Werbungen der 1970ern https://flashbak.com/wp-content/uploads/2014/09/look-of-love-7-666x1024.jpg
Bild: flashbak.com

Sie trug ein ELO-T-Shirt, er ein Charlie's-Angels-Shirt. Da wussten beide sofort, dass sie füreinander bestimmt waren.

The Look of Love - so viel Liebe in den Werbungen der 1970er https://www.reddit.com/r/vintageads/comments/1900nf2/mr_hicks_casuals_menswear_ad_1971/
Bild: reddit
Soft/hard pack? Werbung in den Siebzigern. https://www.ebay.com/itm/157184325885
Bild: ebay

«Soft pack» oder «hard pack»? Na, einmal darfst raten!

BONUSThe Look of Love in den Fünfzigerjahren:

The Look of Love – so viel LIEBE in VIntage-Werbungen https://www.ebay.com/itm/335479684807
Bild: ebay

BONUS (zum Zweiten)The Look of Love in den Achtzigern:

1980es advertising. Canadian Club. https://flashbak.com/wp-content/uploads/2014/09/117_booze-advertisement-993x1024.jpg
Bild: flashbak.com
