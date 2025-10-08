Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben

Es feins Glasji Wisse, apa eppis Hamma, e Schnitta Simpler Roggubrot, en fäine Chääs und es paar Memes — vil meh brüchts nit ver glicklich z si.

Aber zuerst noch das Titelbild:

Heute habe ich mir erlaubt, eines nach meinem Gusto zu erstellen. Es ist eines, welches eigentlich schon lange hätte machen sollen, weil es so naheliegend ist.

Hier ist es:

Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!

Das erwartet dich heute:

Da fehlt wohl das Vertrauen.

Eltern, wenn du einmal lachst, nachdem du wegen Krankheit die Schule versäumt hast.

Es ist so wahr.

Mein Lebenslauf: Ich bin eine fleissige Person, die bereit ist, über das Übliche hinauszugehen!

Auch ich:

Das lanciert die Debatte nochmals ganz neu.

Entweder du verstehst es, oder du verstehst es nicht.

Nur nie aufgeben!

Wenn du den Mindestbetrag deiner Kreditkarte bezahlst.

Grossartige Idee.

Okay, ich bin bekifft, aber das scheint mir eine gute Idee zu sein: Was wäre, wenn es eine App gäbe, die sowohl du als auch dein Partner haben, in der ihr beide bei Filmen, die auf euren Streaming-Diensten verfügbar sind, nach rechts oder links swipen könnt und die euch benachrichtigt, wenn ihr eine Übereinstimmung findet?

Gib niemals auf!

Ich, wie ich voller Tatendrang zur Arbeit komme und bereit bin, erfolgreich zu sein

Es passiert mir einfach immer wieder.

Wenn man einen Raum betritt und vergisst, was man eigentlich vorhatte, und dann einfach nur dasteht und versucht, sich zu erinnern.

Und jetzt vier visuelle Wortspiele von Luksan Wunder:

Nummer 1:

Nummer 2:

Nummer 3:

Und Nummer 4:

So, das war’s. Danke für eure Geduld für meine Liebe zu Wortspielen.

Das macht es psychologisch wirklich einfacher.

Ich, wie ich mir Geld von meinen eigenen Ersparnissen leihe.

Wer von euch fühlt sich angesprochen?

Ich, wie ich jemanden in den Kommentaren beobachte, der wegen einer Meinung angegriffen wird, der ich insgeheim zustimme.

Diese unangenehmen Sekunden ...

Ich, wie ich darauf warte, dass die Kassiererin mich bemerkt, nachdem ich wieder einmal die Selbstbedienungskasse durcheinandergebracht habe.

Doch, super, gefällt mir, danke.

Wenn der Friseur endlich fertig ist und dich zum Spiegel dreht.

Hmmm… okay.

RAUCHEN VERBOTEN.

Das machen die doch extra …

Kellner: Und, wie schmeckt es?

Ich:

Informatiker und Informatikerinnen können darüber nicht lachen.

Manager: Unser Server ist ausgefallen, wir haben unsere Daten verloren.

Ich, der eine E-Mail geöffnet hat, um ein iPhone 17 Pro zu gewinnen:

Da vermisst man tatsächlich Corona.

Meine Kollegen und ich sind bereit für einen weiteren Tag voller Zoom-Meetings.

Die Schriftart lässt mich an diesem Fakt etwas zweifeln.

Untersuchungen haben gezeigt, dass zwei Minuten Lachen genauso gesund sind wie 20 Minuten Joggen. Deshalb sitze ich jetzt im Park und lache über all die Jogger.

Ihr könnt nicht sagen, dass es falsch ist.

Dracula in Filmen.

Dracula in Büchern.



Kann das jemand bestätigen?

Was die Leute denken, wie Programmieren ist.

Wie Programmieren tatsächlich ist.



Horror-Geschichten für alle Katzen.

Und dann sagte der Mensch: Du hast schon gegessen.

¯\_(ツ)_/¯

Bleib zu Hause und spare Geld.

Ich zu Hause:

Es ist immer dasselbe.

Ich, fünf Minuten nach Beginn des Films, für dessen Auswahl ich zwei Stunden gebraucht habe.

Dann wird es also nie besser?

Boomer: Mit 30 wirst du gesprächiger.

Ich, mit 38 Jahren: *murmelt in Schlamm- und Steinsprache*

Dieser eine Drink zu viel.

Barkeeper: Tut mir leid, Kumpel, ich bediene dich nicht mehr!

Ich: Warum?

Den bekommt man am ersten Tag bei watson.

Was gibt dir das Recht, meine Timeline mit deinen beschissenen Memes zu überschwemmen!?

Multipass.​

Es sind so unangenehme Minuten.

Ich, wie ich auf meinen Freund warte, der immer zu spät kommt.

Eine gelungene Verbildlichung.

Mein Arbeitgeber: Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter und sorgen dafür, dass sie sich geschätzt fühlen.

Wir Mitarbeiter:

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

