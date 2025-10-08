Nebelfelder
Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben

08.10.2025, 06:0608.10.2025, 06:06
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Es feins Glasji Wisse, apa eppis Hamma, e Schnitta Simpler Roggubrot, en fäine Chääs und es paar Memes — vil meh brüchts nit ver glicklich z si.

Aber zuerst noch das Titelbild:

Heute habe ich mir erlaubt, eines nach meinem Gusto zu erstellen. Es ist eines, welches eigentlich schon lange hätte machen sollen, weil es so naheliegend ist.

Hier ist es:
Bild
Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!
Deine Picdump-Teaserbild-Idee!
Lass uns an deinen Gedanken teilhaben!
Das erwartet dich heute:
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Zürischnurre
Leser-Kommentar von Zürischnurre
01.10.2025 07:58
Verständlich.
Zu: Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
01.10.2025 07:04
Schaklin
Zu: Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
01.10.2025 07:14
...
Zu: Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
01.10.2025 07:10
Du wirst nie wieder nicht den Hund an Stockenten sehen!
Zu: Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
01.10.2025 07:01
Sorry mein Junge, ein bisschen Nonsens am Morgen...
Zu: Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
Bild
goschi
Leser-Kommentar von goschi
01.10.2025 09:22
Mugshot der Woche
Zu: Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
Mugshot der Woche
Mallory1507
Leser-Kommentar von Mallory1507
01.10.2025 09:53
War gestern auf einer Messe, im Außenbereich hing das an den Töpfen einer Gartengestaltung
Zu: Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
01.10.2025 07:06
Wow
Zu: Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
Bild
Zürischnurre
Leser-Kommentar von Zürischnurre
01.10.2025 08:00
Ja. 😄
Zu: Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
Picdump 159 тАУ Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!\nJa. ЁЯШД
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
01.10.2025 06:23
Das Glas ist immer halb voll.
Zu: Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
01.10.2025 07:16
🍼
Zu: Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
Bild
Macrönli
Leser-Kommentar von Macrönli
01.10.2025 07:12
🤷‍♀️
Zu: Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
Bild
Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
01.10.2025 10:57
Ehrlich Leute es muss nicht sein, aber ich kann nicht anderst...
Zu: Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!\nEhrlich Leute es muss nicht sein, aber ich kann nicht anderst...
Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
01.10.2025 09:59
☺️
Zu: Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
Bild
dukla
Leser-Kommentar von dukla
01.10.2025 11:56
😸
Zu: Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
Bild
Biko
Leser-Kommentar von Biko
01.10.2025 17:10
Zu: Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
Bild

Picdump

Da fehlt wohl das Vertrauen.

Bild
Bild: imgur

Eltern, wenn du einmal lachst, nachdem du wegen Krankheit die Schule versäumt hast.

Es ist so wahr.

Bild
Bild: imgur

Mein Lebenslauf: Ich bin eine fleissige Person, die bereit ist, über das Übliche hinauszugehen!
Auch ich:

Das lanciert die Debatte nochmals ganz neu.

Bild
Bild: imgur

Entweder du verstehst es, oder du verstehst es nicht.

Nur nie aufgeben!

Bild
bild: imgur

Wenn du den Mindestbetrag deiner Kreditkarte bezahlst.

Grossartige Idee.

Bild
Bild: imgur

Okay, ich bin bekifft, aber das scheint mir eine gute Idee zu sein: Was wäre, wenn es eine App gäbe, die sowohl du als auch dein Partner haben, in der ihr beide bei Filmen, die auf euren Streaming-Diensten verfügbar sind, nach rechts oder links swipen könnt und die euch benachrichtigt, wenn ihr eine Übereinstimmung findet?

Gib niemals auf!

Bild
BILD: IMGUR

Ich, wie ich voller Tatendrang zur Arbeit komme und bereit bin, erfolgreich zu sein

Es passiert mir einfach immer wieder.

Bild
Bild: imgur

Wenn man einen Raum betritt und vergisst, was man eigentlich vorhatte, und dann einfach nur dasteht und versucht, sich zu erinnern.

Und jetzt vier visuelle Wortspiele von Luksan Wunder:

Nummer 1:

Bild
BILD: INSTAGRAM

Nummer 2:

Bild
bild: instagram

Nummer 3:

Bild
bild: instagram

Und Nummer 4:

Bild
bild: instagram

So, das war’s. Danke für eure Geduld für meine Liebe zu Wortspielen.

Das macht es psychologisch wirklich einfacher.

Bild
Bild: imgur

Ich, wie ich mir Geld von meinen eigenen Ersparnissen leihe.

Wer von euch fühlt sich angesprochen?

Bild
EBild: imgur

Ich, wie ich jemanden in den Kommentaren beobachte, der wegen einer Meinung angegriffen wird, der ich insgeheim zustimme.

Diese unangenehmen Sekunden ...

Bild
Bild: imgur

Ich, wie ich darauf warte, dass die Kassiererin mich bemerkt, nachdem ich wieder einmal die Selbstbedienungskasse durcheinandergebracht habe.

Doch, super, gefällt mir, danke.

Bild
Bild: Instagram

Wenn der Friseur endlich fertig ist und dich zum Spiegel dreht.

Hmmm… okay.

Bild
Bild: imgur

RAUCHEN VERBOTEN.

Das machen die doch extra …

Bild
Bild: imgur

Kellner: Und, wie schmeckt es?
Ich:

Informatiker und Informatikerinnen können darüber nicht lachen.

Bild
Bild: imgur

Manager: Unser Server ist ausgefallen, wir haben unsere Daten verloren.
Ich, der eine E-Mail geöffnet hat, um ein iPhone 17 Pro zu gewinnen:

Da vermisst man tatsächlich Corona.

Bild
bild: imgur

Meine Kollegen und ich sind bereit für einen weiteren Tag voller Zoom-Meetings.

Die Schriftart lässt mich an diesem Fakt etwas zweifeln.

Bild
Bild: imgur

Untersuchungen haben gezeigt, dass zwei Minuten Lachen genauso gesund sind wie 20 Minuten Joggen. Deshalb sitze ich jetzt im Park und lache über all die Jogger.

Ihr könnt nicht sagen, dass es falsch ist.

Bild
Bild: instagram

Dracula in Filmen.
Dracula in Büchern.

Kann das jemand bestätigen?

Bild
bild: imgur

Was die Leute denken, wie Programmieren ist.
Wie Programmieren tatsächlich ist.

Horror-Geschichten für alle Katzen.

Bild
Bild: imgur

Und dann sagte der Mensch: Du hast schon gegessen.

¯\_(ツ)_/¯

Bild
Bild: imgur

Bleib zu Hause und spare Geld.
Ich zu Hause:

Es ist immer dasselbe.

Bild
Bild: imgur

Ich, fünf Minuten nach Beginn des Films, für dessen Auswahl ich zwei Stunden gebraucht habe.

Dann wird es also nie besser?

Bild
Bild: imgur

Boomer: Mit 30 wirst du gesprächiger.
Ich, mit 38 Jahren: *murmelt in Schlamm- und Steinsprache*

Dieser eine Drink zu viel.

Bild
Bild: instagram

Barkeeper: Tut mir leid, Kumpel, ich bediene dich nicht mehr!
Ich: Warum?

Den bekommt man am ersten Tag bei watson.

Bild
Bild: imgur

Was gibt dir das Recht, meine Timeline mit deinen beschissenen Memes zu überschwemmen!?
Multipass.​

Es sind so unangenehme Minuten.

Bild
Bild: imgur

Ich, wie ich auf meinen Freund warte, der immer zu spät kommt.

Eine gelungene Verbildlichung.

Bild
Bild: imgur

Mein Arbeitgeber: Wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter und sorgen dafür, dass sie sich geschätzt fühlen.
Wir Mitarbeiter:

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 62
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

