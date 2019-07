Spass

Fail-Dienstag

Mehr Spass! Hier kommen die 24 lustigsten Fails der Woche



Mehr Spass! Hier kommen die 24 lustigsten Fails, die das Internet gerade zu bieten hat

Wir haben uns hier versammelt, um zu schauen, was das Internet diese Woche so an Lustigkeiten zu bieten hat. Die besten Failigkeiten gibt's nur hier. Und zwar jetzt.

Beginnen wir mit: der Liebe gif: gifsoo

Warum du Gruppen-Fotos nicht mit der Drohne machen sollst. gif: reddit

Du am Wochenanfang so: gif: gfycat

Und hier, ein wahnsinnstoller Trick! gif: gfycat

Jetzt helft doch dem armen Mann mal! gif: imgur

Hier noch einen Gruss vom Winter. Er sagt, er vermisse dich. gif: imgur

Neues von unserer besten Freundin «Karma»: gif: imgur

Für einen Moment vergessen, dass sie NICHT Jesus ist. gif: imgur

Wann haben wir eigentlich das letzte Mal (nicht) über Kinder gelacht? gif: imgur

Aber eigentlich ist sowas gar nicht lustig. Wirklich nicht. gif: giphy

Was passiert, wenn du jemanden zu lange piesackst. gif: reddit

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Photoshop-Fail. Als würde es nicht darauf ankommen, wie die Erbsen liegen. bild: imgur

Und hier, zur Freude deiner, ein paar missglückte Wachspuppen: bild: imgur

So, genug Bilder geschaut. bild: imgur

Zurück zu den Gifs. Alt, aber immer noch doof: gif: gfycat

Der Grund, warum du dein Kostüm immer einmal checken solltest vor deinem Auftritt: gif: reddit

Bonus-Win

Einfach ein Typ, der Glas schneidet. gif: imgur

Oh, noch ein Win! gif: imgur

Damit der Fail-Dienstag ewig weitergeht: Poste dein Lieblings-Gif der Woche in die Kommentare!

