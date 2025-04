Fail-Dienstag

«Fails auf Halde»

Oh, ein Bilder-Special! Hurra!

Der Titel von diesem Faildienstag ist zugegebenermassen nicht gerade selbsterklärend. Deshalb hier, ganz kurz:

Auf dem Desktop von watson-Sigrist herrscht geordnetes Puff.

«FailsaufHalde» ist der Ordner, wo die Bilder landen, die es nicht in den jeweils aktuellen Faildienstag geschafft haben und gespart werden wollten. Als Halb-Schwäbin weiss ich: Spare in der Zeit, so hast du in der Not. ☝🏻

Und Not ist nun da, denn ich weile noch immer in den Ferien, und ihr habt vermutlich akuten Bedarf an Fails. Also bekommt ihr zu sehen, was euch lange verwehrt blieb.

Riesiger Haufen Bilder! Jetzt!

Geschrei in vermutlich 3 ... 2 ... 1 ....

Keine. Ahnung.

Dieses Paar hatte eine 200-Pfund-Pornorechnung, und offenbar haben sie keine Ahnung, wie das passieren konnte

Oh nein!​

Wenn man den Geruch von Speck liebt, aber der Bratpfanne auf dem Herd zu nahe kommt.

Bild: instagram

Keine Angst. Die wachsen nach.

Das, hingegen, ist wirklich eine Tragödie:

Ringo Starr hat in seinem Leben noch nie Pizza oder Curry gegessen.

Nachzulesen hier.

Oha.

Autofahrer wird gebüsst, nachdem Hund hinter dem Lenkrad gesichtet wurde.

Ausgang-nein-doch-nicht.

Der Fail bist du ...

... wenn du Sachen siehst, die nicht da sind. (Wir haben sie aber auch gesehen.)

Alt, aber Befehl:

Du wirst mich heiraten.

Süsse, gefährliche Küsslis.

Onlineshopping: Vorstellung vs. Realität

Plus Easter Egg.

Der traurigste Fail in dieser Reihe.

Möglicherweise der stolzeste Fahrer der Welt.

Bild: instagram

:-(

Habe die Wand gestrichen, Boss!

Passend dazu: eine Slideshow

Unten geht's weiter.

Wer tut so was?

Hab mein Fenster unten gelassen, als ich einkaufen ging, und als ich zurückkam, war ein Stück Pizza weg.

Produkt der Woche:

(Kauf es nicht.)

Mhm, ja, ok.

Achtung, Stufe / Achten Sie auf Ihren Tritt (wörtlich übersetzt).

El Fälschung der Woche:

Oh-oh. Gleich explodiert sie.

Passend zu Ostern.

(Es ist bald Ostern!!!)

Nicht für dieses Ding. Für dieses Ding ist Ostern vorbei.

Keine Pferde auf der Toilette!

Wer hier ein Pferd wäscht, muss mit Reinigungskosten rechnen.

¯\_(ツ)_/¯

Das Abenteuer war wohl etwas zu abenteuerig.

Tattoo des Jahrhunderts.

Oh Boy.

Wir wünschen dir eine schönere Woche als die, die er erleben musste.

Bild: instagram

Bonus-Win

❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Machst du jetzt deine Bilder in die Kommentare? Es dürfen natürlich auch GIFs sein, so streng sind wir nicht. :-)

Wir lesen uns nächste Woche!

