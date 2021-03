Spass

Fail-Dienstag

Die lustigsten Fails der Woche für mehr Vergnügen am heutigen Dienstag



Fail-Dienstag

Zack! Die lustigsten Fails der Woche für mehr Vergnügen am heutigen Dienstag

Huch, schon wieder Faildienstag?! Gott sei Dank! Oder für alle Atheisten unter euch: watson sei Dank!

Auch heute feiern wir wieder die kleinen Peche und Pannen der Welt und sagen dem Internet dafür lieb Danke!

Doch nun: Lasst uns beginnen!

Starten wir mit: einer wunderschönen Aussicht!

Tschau, Telefon, tschau!

Was ist hier gerade passiert?

Hühü.

Lieblings-Fail der Woche:

gif via instagram

😮

Der Fail bist du, wenn du reingefallen bist. Ich bin :)

Und du? Dabei? Fail-Dienstag Abonnieren Abonnieren

Er kann einem ja schon leid tun. Aber das Gif ist einfach zu gut.

Nicht sicher, ob Fail oder Win. 🤔

Irgendwie wurde die Idee einer «Desinfektions-Cam» nicht zu Ende gedacht.

Das hätte ins Auge gehen können.

Ach, Karma. We love you! <3

Und der Preis für die «Mutter des Jahres» geht an ...

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Hab das Riesenrad geflickt, Chef!

Apropos ... Nette Aussicht!

Und wenn wir schon beim stillen Örtchen sind ... Da will man EINMAL alleine sein.

Erst das Plakat bügeln, DANN wieder aufhängen.

Pork, Porn ... Ach, alles Hans was Heiri.

Der Nachbar hat aber einen grossen ... Sonnenschirm!

Passend dazu eine Slideshow.

Unten geht's weiter ...

Alles hat seine Schattenseiten, manchmal ist das aber ganz nett ...

Nopes ...

¯\_(ツ)_/¯

Neulich in der Inserat-Abteilung. 😬

Diese öffentliche Toilette muss ja aussehen ...

Hygiene-Maske der Woche: *Gesichtspalme*

Wer findet den Fehler?

Kinder sind so süss! <3

«Rette kein Leben! Hab' Angst, Blut zu spenden!»

Alt, aber gut:

Das User-Gif der Woche:

Bild: comments

Vielen Dank, Donkey66, für diesen Win, .. äh, natürlich Fail. ^^

Kinder sind solch dankbare Wesen ...

Und tschüss!

via instagram

Bonus-Win

BOAH! 😲

Und du so?

Wir sind heute nicht früh aufgestanden, damit du plötzlich nach dem Durchscrollen des Faildienstags wieder schwuppdiwupp zurück an die Arbeit/ins Bett gehst. Mitnichten! Der Spass fängt doch jetzt erst an! Poste deine Fails und Wins in die Kommentare. Wir freuen uns alle sehr!

Oh, Video ...

Hier noch ein bisschen ein schmutziges Video. Also deine Gedanken sind schmutzig, das Video nicht:

17 Dinge, die man beim Sex und beim Heuschnupfen sagen kann:

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter