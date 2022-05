Na endlich! Hier kommen die besten Fails der Woche

Nun bist du dran. Poste deine Lieblings-Fails in die Kommentarspalte! Madeleine und ich freuen uns auf zahlreiche Fails. 🥳

«Muppet-Schreie. Wir haben einen Muppet gezwungen, in diese Tüte zu schreien. Riech seine Angst! Nimm seine Kraft auf!»

Sorry für das Emoji im Gif, wir wollten euch den Fail aber nicht vorenthalten.

Nein, in der Geschichte von watson!

Jap! Nein, in der Geschichte von watson! Ich fand's toll, gar nicht grauenvoll. 🌺 Ein absoluter Fail, darum genau richtig für den Fail-Di. 👍 Egal wie dicht du bist, Göthe war Dichter.

War das die schlechteste Einleitung in der Geschichte des Fail-Di?

Willkommen in der ersten Mai-Woche des Jahres. Wie wäre es gleich mit einem Gedicht?

«Alles neu macht der Mai», heisst es ja so schön. Das hat sich vermutlich auch die Credit Suisse gedacht und hat in ihrem aktuellen Geschäftsbericht das neue Logo präsentiert. Okay, das war schon im April, aber jetzt ist nun mal Mai und sonst hätte die Einleitung nicht funktioniert.