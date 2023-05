Fail-Dienstag

Keine Lust auf Arbeit? Dann gibt's hier 22 lustige Fails für dich

Den Titel haben wir natürlich nicht so gemeint. Natürlich haben wir alle immer wahnsinnige Lust auf Arbeit. Aber irgendwann muss man sich auch mal eine kleine Pause gönnen. Und da der Faildi jeweils schon um 6 Uhr publiziert wird, darfst du allein entscheiden, wann diese Pause vonnöten ist. (Jetzt.)

Lange Rede, kurzer Sinn: Hier gibt es was zu lachen. Yiss!

Lasset uns keine Zeit verlieren!

Beginnen wir mit: Frühstück.

Jetzt, wo wir alle gestärkt sind, ist es Zeit für 1 Trick:

Experiment im Namen der Wissenschaft für zwischendurch.

Kinder sind so süss und ein Quell der niemals endenden Liebe.

Zeit für ein bisschen Sport.

Nur noch schnell ein lustiges TikTok machen ...

Dafür vielleicht ein nettes Gruppenfoto mit den Jungs?

'Murica.

We <3 Karma.

Vermutlich eines der besten Gifs der Woche:

Immer vorsichtig die Treppe heruntergehen! ☝🏻

Es geht ihr gut, es geht ihr gut. Sie lacht am Schluss.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Diese Amazon-Werbung für einen Katzenrucksack.

So authentisch! So wow! So miau!

Oh.

Gerne nicht allzu wörtlich nehmen. Wobei ....

Bitte fass' dich nicht selbst an. Frag unsere Mitarbeiter. Danke.

Hm.

Hihi. Poop.

Wenn wir es uns recht überlegen, ist das ein Win.

Der Fail bist du, wenn du dich für einen kurzen Moment gefreut hast.

Lol, ja. Schlagzeile der Woche:

Royal-Fans überzeugt, dass sich Meghan Markle verkleidet zur Krönungszeremonie geschlichen hat.

Ach. Tage wie diese kennen wir alle.

Rauchen tötet (Freundschaften).

Nicht lustig. Voll nicht lustig.

Wir alle auf Rollschuhen:

Und tschüss!

Bonus-Win

Man könnte denken, das sei ein Fail. Aber der gute Mann weiss genau, was er macht.

Und jetzt deine lustigsten Bilder und Gifs, die du die letzten Tage über gesammelt hast! Wir freuen uns wie Bolle!

