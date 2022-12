Wer hat's gesagt? Teste dich im Quiz der ikonischen Film- und Serien-Zitate

Vermutlich kaum vorstellbar, wie viele Stunden du in deinem Leben bereits vor dem TV oder Laptop verbracht hast. Unzählige Filme und Serien hast du schon gesehen.

Aber wie gut hörst du zu, beziehungsweise wie gut erinnerst du dich an Zitate? Teste es in diesem Quiz!

Oh, und: Natürlich hast du manche dieser Zitate schon in mehrere Filme oder Serien in ähnlicher Weise gehört, wir wollen aber wissen, durch welchen Titel sie Kultstatus erreichten. Viel Glück!