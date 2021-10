9 Schauspielende, die ihren Rollen verblüffend ähnlich sehen

Gutes Casting ist das A und O in Hollywood. Hier kommen 9 Schauspielerinnen und Schauspieler, die denjenigen Personen, auf denen die Filme basieren, verblüffend ähnlich sehen.

Morgan Freeman als Nelson Mandela

Morgan Freeman verkörpert in «Invictus» den Aktivisten und Politiker Nelson Mandela.

Morgan Freeman in «Invictus» Bild: Warner Bros. Pictures Germany

Nelson Mandela, 1991 Bild: keystone

Damon Herriman als Charles Manson

Damon Herriman spielt in der Netflix-Serie «Mindhunter» den Sekten-Führer Charles Manson.

Damon Herriman in «Mindhunter» Bild: netflix

Charles Manson, 1981 Bild: AP/AP

Charlize Theron als Aileen Wuornos

Die erste bekannte Serienmörderin Aileen Wuornos sorgte in den USA für Schlagzeilen. Sie tötete sechs Männer. Im Film «Monster» wird ihre Geschichte erzählt.

Charlize Theron spielt in «Monster» eine Serienmörderin. Bild: e-m-s new media/Central

Aileen Wuornos «Life and Death of a Serial Killer.» bild: imdb

Ashton Kutcher als Steve Jobs

Von Hippie zum Apple-Mitgründer: Steve Jobs Leben wird in «jOBS – Die Erfolgsstory von Steve Jobs» beleuchtet. Ashton Kutcher spielt Steve Jobs.

Ashton Kutcher in «jOBS – Die Erfolgsstory von Steve Jobs» Bild: Dillywood

Steve Jobs, 1977 Bild: AP Apple Computers Inc

Hilary Swank als Amelia Earhart

Im Film «Amelia» wurde das Leben der Flugpionierin Amelia Earhart verfilmt. Sie überquerte 1932 als erste Frau den Atlantik im Allein-Flug und schrieb so Geschichte. 1937 ist sie, während dem Versuch, als erster Mensch die Erde beim Äquator zu umrunden, verschollen.

Hilary Swank in «Amelia» Bild: 20th Century Fox

Amelia Earhart Bild: wikipedia commons

Zac Efron als Ted Bundy

Ted Bundy gilt als hübsch und charmant. Wer besser als Zac Efron, um Bundy in einem Film zu verkörpern? «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile» erzählt das Leben von Ted Bundy, der zwischen 1974 und 1978 mindestens 30 Frauen tötete.

Zac Efron in «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile» Bild: Constantin Film

Ted Bundy Bild: Netflix

Margot Robbie als Tonya Harding

Tonya Harding ist eine Eiskunstläuferin, die in den 1990er Jahren ihre Konkurrentin verletzte, um gewinnen zu können. «I, Tonya» basiert auf ihrem Leben, gespielt wird sie von Margot Robbie.

Margot Robbie in «I, Tonya» Bild: imdb

Tonya Harding, 1992 Bild: AP

Tom Hiddleston als Hank Williams

Hank Williams war ein US-amerikanischer Countrysänger. «I Saw the Light» ist nicht nur sein bekanntester Hit, sondern auch der Name des Filmes über den Sänger. Tom Hiddleston spielt Hank Williams.

Tom Hiddleston in «I Saw the Light» Bild: Sony Pictures

Hank Williams, 1951 Bild: wikipedia commons

Jamie Foxx als Ray Charles

«Ray» zeigt das Leben der Soul-Legende Ray Charles. Dieser wird von Jamie Foxx verkörpert, der für diese Rolle einen Oscar gewann.

Jamie Foxx in «Ray» Filmposter «Ray», 2005 Bild: United International Pictures GmbH

Albumcover von Ray Charles Bild: shutterstock

