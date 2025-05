Ardon Jashari erhielt gleich zwei Auszeichnungen bei den Pro League Awards. Bild: www.imago-images.de

Bester Spieler und bestes Talent: Ardon Jashari in Belgien doppelt geehrt

Ardon Jashari ist für seine erste Saison in der belgischen Meisterschaft doppelt geehrt worden. Der Schweizer Mittelfeldspieler vom FC Brügge erhielt die Auszeichnung als bester Spieler und bestes Talent.

Der 22-jährige Innerschweizer folgte als bester Spieler der Pro League auf den Lausanner Cameron Puertas. Dieser wechselte im letzten Sommer von Union Saint-Gilloise nach Saudi-Arabien. Dass nun auch Jashari die belgische Liga verlässt, ist gut möglich. Manchester City, Dortmund und Leverkusen sollen dem Vernehmen nach zu den Interessenten gehören. In seiner ersten Saison im Ausland zeigte Jashari bei Brügge starke Leistungen und gewann im belgischen Cup den ersten Titel seiner Profikarriere, in der Meisterschaft klassierte sich nur Union Saint-Gilloise vor Brügge

Obwohl Jashari nach seinem Wechsel von Luzern nach Brügge zunächst nur Ersatzspieler war, legte er eine beeindruckende Saison hin. Er bestritt 52 Partien, davon elf in der Champions League, und kam auf vier Tore und sechs Assists. Sein Marktwert stieg in zwölf Monaten von 6 auf 25 Millionen Euro, schätzt transfermarkt.ch.

Weiter geht es für Jashari nun in der Nationalmannschaft. Murat Yakin nominierte den 22-Jährigen für die Testspiele in Nordamerika. Am 07. Juni trifft die Nati auf die USA und in der Nacht auf den 11. Juni steht die Partie gegen Mexiko an. Bisher kam Jashari in seiner Karriere zu zwei Kurzeinsätzen für die Schweizer Nationalmannschaft. (riz/sda)