23 Produkte für Kinder, die definitiv nicht komplett durchdacht wurden

Kein Wunder, ist die Jugend von heute so verdorben, wenn wir sehen, mit was für Dingen sie in frühen Jahren konfrontiert war. Denn du wirst gleich sehen, dass die Designerinnen und Designer bei diesen Produkten wohl nicht bis zum Schluss nachgedacht haben …

Hoffentlich wurde dieser Ballon von einer erwachsenen Person aufgeblasen.

Wenn eh schon einige Buchstaben weggelassen wurden, hätte auf das M ruhig auch verzichtet werden können.

Damit sie schon im Kindesalter lernen, dass das Leben nicht immer fair ist.

Nein, es ist nicht zum Trinken ...

Damit kannst du Seifenblasen machen.

Warum gibt es das überhaupt in Kindergrössen? 😅

Wow ... Glace, das nicht schmilzt? 😍

Leider nein, es ist Kreide.

Wer auch immer das entworfen hat, hasst offensichtlich Kinder.

Vermutlich hat es niemand übers Herz gebracht, diesem Pferd zu sagen, dass es kein Zebra ist.

Oder könntest du?

Falls «Made in China» draufsteht, sind die Kinder maximal verwirrt.

Auf diesem Globusball fehlt nicht nur Asien.

Immerhin sieht das Pikachu so aus, als hätte es Freude.

Da hat sich doch jemand beim Design bewusst einen Scherz erlaubt, oder?

*Irgendetwas mit «Rüssel» und «am falschen Ort»*

So lernen die Kinder gleich, ihre Beine zusammenzulassen.

¯\_(ツ)_/¯

Das sollte besser nicht an einem Flughafen getragen werden.

Auch eine Möglichkeit, die Kinder im Restaurant ruhig zu stellen.

Wäre es dir überhaupt aufgefallen?

Es ist natürlich kein Nilpferd, sondern ein Nashorn. 😅

Bei diesen Klebestiften läuft sogar uns das Wasser im Mund zusammen.

Das ist dann vielleicht etwas zu viel «zusammen Dinge erleben».

Ergibt nur bei Kindern Sinn, die Erdbeeren nicht gerne haben, damit sie sich die Schere nicht in den Mund stecken.

Diese Schere hat Erdbeeraroma.

Lego legt offensichtlich sehr viel Wert aufs Detail.

Das könnte der Grund für ein Kindheitstrauma sein.

Vielleicht eine gute Methode, um Kinder von ungesundem Essen abzuhalten. 🤷‍♀️

(smi)