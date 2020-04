Spass

Kunst

So kreativ sind die Leute in Coronavirus-Quarantäne – in 21 Bildern



21 Bilder, die zeigen, wie kreativ Leute in Zeiten von Corona sind

Er ist Spanier und nennt sich schlicht Pejac. Normalerweise trifft man ihn auf den Strassen dieser Welt an, wo er sich als Strassenkünstler einen Namen gemacht hat. Doch in Zeiten von Corona heisst es auch für Pejac: Stay at home!

Doch Pejac lässt sich davon nicht unterkriegen und hat eine Kunstaktion ins Leben gerufen, die aktuell künstlerisch begabte Leute auf der ganzen Welt beschäftigt. Seine Idee: Eine Silhouette so auf einem Fenster anbringen, dass es aussieht, als würden sie mit der Welt draussen interagieren.

Nachdem er seine eigenen Werke präsentiert hatte, forderte er die Netzgemeinde auf, selbst aktiv zu werden. Seither findet man in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #StayArtHomePejac Werke aus aller Welt. Wir haben einige tolle Beispiele für euch rausgesucht.

(pls)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

Krasse Digitalkunst – so hast du Autos noch nie gesehen Dieses Video macht dich Nudelfertig: Wie Teigwaren zu Kunst werden Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter