Ein Paar stellt 19 bekannte Filmszenen in seiner Wohnung perfekt nach



Dieses Paar nutzt die Zeit in der Quarantäne, um 19 Filmszenen nachzustellen

Was tun, wenn man in seiner Freizeit nicht mehr vor die Tür gehen sollte - oder sogar darf? Ein ungarisches Paar hat darauf eine sehr kreative Lösung: Warum nicht in der eigenen Wohnung bekannte Filmszenen nachstellen?

Mit viel improvisierter Kreativität hat das Paar dabei 19 Fotos erschaffen, die sich vor dem Original (fast) nicht zu verstecken brauchen. Aber seht selbst.

«Rocky»

«Pulp Fiction»

«Hannibal»

«Fight Club»

«Scarface»

«Der Vagabund und das Kind»

«Ralph reichts»

«Shining»

«Men in Black»

«Oben»

«Iron Man»

«Das Phantom-Kommando»

«Die Verurteilten»

«Forrest Gump»

«Ghost – Nachricht von Sam»

«Brokeback Mountain»

«Rambo»

«Harry Potter und der Orden des Phönix»

«Jäger des verlorenen Schatzes»

BONUS: «Star Wars» (Promobild)

(pls)

