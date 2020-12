Spass

21 Gadgets für den Winter – ob nützlich oder nicht, entscheidest du besser selbst

Wie hiess es so schön in «Game of Thrones»: «Winter ist coming!», der Winter naht. Und wir sind schon mittendrin.

In vielen Teilen der Schweiz ist letzte Woche bereits der erste Schnee gefallen und die Temperaturen sind nach unten gesackt. Der Winter ist somit definitiv in der Schweiz angekommen.

Genau der richtige Zeitpunkt, um sich noch rechtzeitig nach den richtigen Winter-Gadgets umzusehen. Natürlich helfen wir euch dabei. Wir verzichten aber bewusst auf die Filter «nützlich» oder «nutzlos», denn diese Entscheidung müsst ihr für euch selber treffen. Wir ordnen alles der Kategorie «untypisch» zu, denn das trifft definitiv auf praktisch alle zu. Viel Spass beim Schmökern.

Eine Schneeballpistole.

Hier die genaue Artikelbezeichnung: «Schneeball Blaster Pistole Shooter 2-in-1. Schneeball Maker und Launcher Pistole Outdoor Winter Schnee Fight Spiel Spielzeug für Kinder und Erwachsene.»

Oder kurz gesagt: «... und Erwachsene»! 😍

Kennt ihr das, wenn ihr mit kabellosen Kopfhörern telefoniert und die Leute euch komisch anschauen? Das hat nun ein Ende.

Zumindest das Telefonieren mit kabellosen Kopfhörern hätte ein Ende ... bild: coolstuff

Für den Fall, dass du mal Musik hören möchtest, keine kalten Ohren haben möchtest und keine Lust auf klobige Kopfhörer hast. Voilà:

Ein Muss an kalten Hintern Tagen: ein beheizbarer WC-Sitz.

Mit drei Wärmestufen: 33 Grad, 35 Grad und 37 Grad.

Für ganz Faule Bequeme: der selbst umrührende Becher.

Für die schmusigen Tage daheim: eine Decke mit Ärmeln.

Ein Schelm, wer es «Bademantel» nennt.

Wärmesocken mit aufladbaren Akkus.

Bleibt zu hoffen, dass die Flammen nur symbolisch sind ...

Das Produkt suggeriert sogar, dass ihr im Winter auf lange Hosen verzichten könnt. 😅

Falls dich die Socken modisch nicht zu 100 Prozent ansprechen, hier gibt es alternativ per USB aufladbare Wärmepantoffeln.

Was könnte das sein?

Na klar, ein elektrischer Eiskratzer.

Also, ihr müsst ihn trotzdem noch manuell über die Scheibe führen, jedoch dabei einfach weniger Druck aufbauen. 🤷‍♀️🤷‍♂️

Wer die klassische Handarbeit bevorzugt, hier ein Handschuh mit integriertem Eiskratzer.

Damit Eltern schon mit den Kleinsten auf die Piste können.

Apropos Gadgets:

Video: watson/lea bloch

Für alle, die einen Schal zu langweilig finden.

Nie wieder ein kaltes Lenkrad anfassen? Hol dir die Lenkradheizung!

Was macht diese Wintermütze so einzigartig?

Sie ist speziell für Menschen mit einem Pferdeschwanz.

Damit hast du bestimmt auf jeder Party ein Gesprächsthema.

Mit diesem Eiskratzer beweist du allen, wie lustig und individuell du bist.

Damit du jede Schneeballschlacht gewinnst.

Und dann gleich noch die passende Schleuder dazu.

Diese Tasse dient gleichzeitig als Handwärmer (natürlich nur bei heissen Getränken).

Da im Büro jetzt viel gelüftet werden muss: tada, ein Mini-Heizlüfter.

Macht sich doch gut auf dem Schreibtisch.

Und wenn wir schon am Schreibtisch sitzen: Wie wäre es mit einer beheizbaren Maus?

(smi)

