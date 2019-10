9 dumme Dinge, die genau dann passieren, wenn du im Stress bist

Jeder kennt diese Situationen und niemand mag Stress

Besonders wenn man krank ist, sollte unnötiger Stress vermieden werden. Wenn Sie also langes Warten beim Arzt oder Anstehen in der Apotheke umgehen möchten, ist die Grundversicherung KPTwin.easy genau das Richtige für Sie. Im Krankheitsfall einfach kostenlose medizinische Beratung am Telefon – rund um die Uhr und ohne Wartezeiten – geniessen und Medikamente bequem nach Hause liefern lassen. Und dabei bis zu 20% Prämienrabatt erhalten. Mit einem Plus an Gelassenheit krank sein und schnell gesund werden.

