So geht Werbung: 21 der lustigsten und kreativsten Beispiele

Wer gute Werbung machen will, muss sich etwas einfallen lassen, um aus der Masse herauszustechen. KreativitÀt ist gefragt.

Beispiele gefÀllig? Die Betreiber des Twitter-Account Best Ads Of All Time haben es sich zur Aufgabe gemacht, die besten Werbungen zu sammeln und zu prÀsentieren. Bitte sehr:

Es stimmt tatsĂ€chlich. đŸ˜

«Warum ist Zahnmedizin wichtig? Weil, obwohl ihm eine Augenbraue fehlt, ist das Erste, was dir auffÀllt, sein LÀcheln!»

Wenn das Produkt zu gut ist.

Kopfhörer mit Noise Cancelling (=GerĂ€uschunterdrĂŒckung).

Ein Vorteil, wenn sich jemand mit Fahnen auskennt.

Ein gutes Argument, nicht?

NatĂŒrlich nur, wenn du bewusst keine Kinder möchtest. 🙂

FĂŒr die richtige Motivation. đŸ’Ș

Bei so realistischer Werbung ist ein Besuch eigentlich fast schon nicht mehr nötig.

«Triff eine Giraffe.»

Insofern die Leute es auch realisieren, wenn sie darĂŒber laufen. 😉

Das war ĂŒbrigens in der Schweiz, wĂ€hrend des ZĂŒri FĂ€scht.

Ein kleiner Seitenhieb an die Konkurrenz.

FedEx scheint sich auf Seitenhiebe spezialisiert zu haben.

Ist das die richtige Motivation?

So simpel, und trotzdem wissen alle, was gemeint ist.

FĂŒr zwischendurch: Werbeplakate, die ihren Zweck voll und ganz erfĂŒllen

1 / 27 Werbeplakate, die ihren Zweck voll und ganz erfĂŒllen quelle: imgur

Untypisch unpatriotisch fĂŒr ein amerikanisches Unternehmen.

Auf der Flagge steht: «Made in China.»

Der Rest ist Kopfkino.

«Extra gross.»

Ganz so schnell ist’s dann vermutlich doch nicht.

Die Pause, bildlich dargestellt.

Der Slogan der Firma ist: «Have a Break. Have a Kitkat.» (= «Mach eine Pause, nimm ein Kitkat.»)

Hauptsache gesund! đŸ’Ș

«Eingang.» «Ausgang»

Schlussendlich ist es ein Fakt. đŸ€·â€â™‚ïžđŸ€·â€â™€ïž

«Schleppt fĂŒnfmal mehr Frauen ab als ein Lamborghini.»

Aber natĂŒrlich auch fĂŒnfmal mehr MĂ€nner.

Mehr Autowerbung von frĂŒher: «Kleiner Penis? Kein Problem!»

1 / 35 Coole Autowerbung von frĂŒher: «Kleiner Penis? Kein Problem!»

Wie wohl die Variante fĂŒr den Muttertag aussehen wĂŒrde?

«Alles Gute zum Vatertag.»

War wohl noch vor den gestiegenen Benzinpreisen 


«Die Stadt liegt in deinen HÀnden.»

Wie du klarstellst, dass dein Produkt wirklich hÀlt.

«An alle, die Produkte unserer Mitbewerber verwenden:



Alles Gute zum Vatertag.»

Bonus:

Damit hat wohl niemand gerechnet.

(smi)