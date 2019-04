«Creative Storyteller», «Mixologist» und andere DÄMLICHE Wortschöpfungen

Disclaimer:

Ich habe Linguistik studiert und weiss deshalb: Ja, Sprachen verändern sich fortlaufend. Lehnwörter werden aufgenommen, ihre ursprüngliche Bedeutung dabei zum Teil verfälscht. Und gegen Anglizismen habe ich logischerweise sowieso nichts. Und ebenfalls ist an sich nichts Schlechtes daran, bei einer Jobbezeichnung durch Beigabe eines «Manager» oder «Head of ___» dem Angestellten etwas Selbstwertgefühl beizusteuern.

Aber dort, wo's schlicht prätentiös wird, nervt's halt. Der Herr im Apple-Store, letzthin, der mir weis machen wollte, dass bei ihm ein neuer iphone-Akku 3x so teuer wie beim Inder an der Ecke käme und erst noch mit 2 Wochen Lieferfrist, war kein «Genie». Aber mit einem Namens-Täfelchen, auf dem GENIUS stand, war er in jenem Moment schlicht ein TWAT.