40 Schätze, die man so nur im Brocki finden kann



40 lustige und absurde Dinge, die Leute im Brocki gefunden haben

Wer nichts von dem ganzen Mainstream-Zeug hält, findet rare Einzelstücke am besten im Brocki. Vielleicht sind sie nicht immer hübsch, aber bestimmt aussergewöhnlich ...

Für eure Wand:

Leslie Nielsen war mal schwanger?! 🤔

Für alle Harry-Potter-Fans

Für alle gläubigen Fussball-Fans

Vielleicht steht auf dem Post-it eine nachvollziehbare Erklärung zum Bild 🤷‍♂️

«Draw me like one of your french girls». Vor der Quarantäne ...

... und nach der Quarantäne

2 in 1: Der Tisch ist schon ziemlich skurril, aber warum braucht man davon ein eingerahmtes Bild?! 😅

Für alle, die ehrlich sind

Interessante Bücher:

Das ideale Geschenk für die Grosseltern

Ein vermutlich sehr kritisches und sicher auch tiefgründiges Buch

Irgendwie auch sinnvoll, Stumme wollen schliesslich auch ihren Spass 😄

Fantastisches Buchcover!

¯\_(ツ)_/¯

«Dekoration»:

Für alle Drachenliebhaber ... und äh, Musikfans?!

Wem's gefällt ...

Diese Jagdtrophäe muss sehr alt sein

Dieser Wecker gehört in jedes Kinderzimmer

Ein Seifenspender – für Ketchup – mit Trauben drauf 🤷‍♀️

Sparkässli für die Kleinen bzw. die ganz ganz Kleinen

Hoffen wir, das Ding war leer ...

Eine Babyschnecke

Baby-Köpfe scheinen doch auch Mainstream zu sein ...

Aus der Welt der Mode:

Ideal für die Weihnachtszeit

Wie rum trägt man denn diese Unterhose?!

Für alle, deren Lieblingsmahlzeit das Frühstück ist:

Wie süss! 😍 Moment?! 🤨

Das nenne ich mal ein klares «Statement» 🙈

Hand-Unterhosen-Schuhe

Why not?!

Also kreativ ist es ja

Nicolas Cage steht immer hinter dir

Sonstiges, wofür ich keine Kategorie für finde(n möchte) ...

Hier weiss ich nicht mal, was es überhaupt ist ...

Würde eventuell auch in die Kategorie «Dekoration» passen

Kennt ihr das Bild mit den Poker spielenden Hunden?

Ergonomisches Mousepad

Ist es ein Öffner für Weinflaschen?

Diese Kiss-Tasse 😂

Bestimmt ideal für das Grossraumbüro

Wenn man ihn geschickt in der Wohnung integrieren kann, wieso nicht?!

Nein, es ist nicht auf Spotify. Ich habe schon geschaut 😑X

Was war euer Favorit, was fandet ihr so trashy, dass es schon wieder geil ist? Oder noch besser: Zeigt uns in den Kommentaren, welche einzigartigen Fundstücke bei euch zuhause rumstehen!

(smi)

