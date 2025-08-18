Ein Bild, das bleibt: Chelsea feiert den Klub-WM-Titel und Donald Trump ist mittendrin. Bild: keystone

Die Klub-WM soll noch grösser werden und alle 2 Jahre stattfinden

Leere Ränge, verletzte Spieler und ein aufdringlicher Donald Trump bleiben von der Klub-WM in den USA in Erinnerung. Trotzdem war das Turnier in den Augen der FIFA und scheinbar auch einiger Klubs ein voller Erfolg. Deshalb solle die Klub-Weltmeisterschaft in Zukunft nicht wie geplant alle vier Jahre, sondern alle zwei Jahre und mit 48 statt 32 Teams stattfinden. Darum habe unter anderem Real Madrid den Fussball-Weltverband gebeten, wie der «Guardian» berichtet.

Die nächste Klub-WM ist 2029 geplant, danach könne sie aber im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden. Die FIFA überlege sich den Schritt. Neben Real Madrid seien auch der FC Barcelona, Manchester United, Liverpool und Napoli, die bei der ersten Austragung im neuen Format nicht dabei waren, Verfechter dieser Idee. Sollte diese tatsächlich umgesetzt werden, gäbe es zusammen mit EM und WM in jedem Sommer ein grosses Turnier.

Real Madrid würde gerne häufiger an der Klub-W spielen. Bild: keystone

Die Motivation der Klubs scheint dabei offensichtlich. In diesem Sommer wurde insgesamt eine Milliarde Dollar (ca. 806 Millionen Franken) an Preisgeld ausgeschüttet. Sieger Chelsea strich davon über 100 Millionen Franken ein. Die Klub-WM ist besonders für die europäischen Topklubs sehr lukrativ.

Neben der erneuten Expansion und der häufigeren Durchführung könnte auch das Zwei-Klub-Maximum pro Land abgeschafft werden. In dieser Saison verpassten unter anderem Liverpool und Barça das Turnier wegen dieser Regelung, dafür war zum Beispiel Salzburg dabei.

Liverpool durfte nicht an der Klub-WM teilnehmen, Bild: keystone

Es ist aber auch Gegenwind für diese Überlegungen zu erwarten. World Leagues, der Verband der Profiligen, klagt schon jetzt gegen die FIFA, weil sie ihre Dominanz im Fussball missbrauche und den Zeitpunkt der Klub-WM in diesem Sommer nicht mit ihnen abgesprochen habe. Die Spielervereinigung FIFPRO unterstützt den Vorstoss. Um die Spieler etwas zu entlasten, überlege sich die FIFA, das Länderspielfenster im Juni zu streichen, wobei die UEFA da wohl keine Freude haben würde, weil es diesen Termin jeweils fürs Final Four der Nations League verwendet. Auch für die Ligen hätte ein Zweijahresrhythmus einen Einfluss.

Wo die nächste Klub-WM stattfinden wird, ist noch unklar. Katar, Spanien und Marokko sind alle interessiert. (nih)