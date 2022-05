Cute News

Jetzt gibt's SĂŒsses – in Form von 29 Tierbildern

Cute News, everyone!


 und willkommen zurĂŒck zu einer Portion SĂŒsses am Freitagmorgen.

Heute gibt es ein extra Mini-Special innerhalb der Cute News, ihr braucht aber noch etwas Geduld.

Viel Spass und happy scrolling.

Guten Morgen. Seid ihr alle wach?

GĂ€hnen ist ansteckend.

Sag's nicht!

Waschbe ist auch immer noch mĂŒde.

Aufwachen!!!

Ist ja gut ... đŸ„ș



Schon praktisch, so ein kleiner flauschiger Staubsauger.

Testen, ob das Wasser warm genug ist fĂŒr ein Bad.

Snack-Zeit!

Hast du schon einmal einen Pfau fliegen gesehen?

Wenn nein, hier:

«Guten Tag, Sir!»

«Ich. Will. Auch!»

Die Frisur sitzt.

Apropos Ziegen. Es ist Zeit fĂŒr ein ... :

Mini-Ziegen-Special mit Mini Ziegen

Mein Herz ist am schmelzen.

«ÄtschipĂ€tsch, du bist nicht so sĂŒss wie ich!»

Je lĂ€nger ich diese Baby-Ziege anschaue, desto mehr sĂŒsse Details entdecke ich.

Zum Beispiel: 3 weisse Hufen, 1 Braune.

Kleine Menschen wÀhrend einem Konzert:

«Macht es dir was aus? Ich muss kurz meinen Kopf abstĂŒtzen  »

«Schau, was ich gefunden habe!»

Was wÀre ein Mini-Ziegen-Special ohne eine sprintende Baby-Ziege?

Geniesst das Mini-Special, solange es noch dauert!

Es könnte jeden Moment vorbei sein!

Wer kann diesem Blick widerstehen? Ich auf jeden Fall nicht.

Keine kleine Ziege mehr, aber Pluspunkte fĂŒr die herzige Tierfreundschaft.

Wir sind am Ende des Specials, aber nicht am Ende der Cute News angelangt.

Erste Flugversuche:

Welchen wÀhlt er wohl?

Zeit, um noch etwas zu lernen!

Du schaust auf diesen Bildern vietnamesische Moosfrösche an. Diese sind in Nordvietnam und in SĂŒdchina verbreitet und werden ca. sieben Zentimeter gross. Sie sind hauptsĂ€chlich nachtaktiv und benutzen ihre nach Moos erinnernde Haut als Tarnung. Bei Gefahr rollen sie sich zu einem Ball zusammen und stellen sich tot.

Und wie oft siehst du ein weisses Pony durch den Wald rennen?

Meine ich das nur oder lÀchelt diese Eiche?

Bitte nicht auf BĂ€ume klettern, wenn du einem BĂ€ren begegnest.

FĂŒr alle, die wegen des BĂ€ren etwas Angst bekommen haben, hier ein harmloses Tier, das klettert:

Zum Abschied gibt es ein sĂŒsses Hundebaby.

Du bist dran! Kommentiere deine herzigsten Tierbilder.

