Mit diesen 21 Tipps erhältst du so viele Follower, dass du nie mehr arbeiten musst

Ausser Influencen bedeutet für dich auch Arbeiten. Aber da scheiden sich ja die Geister ...

Das Instagram-Konto Influencersinthewild macht sich doch tatsächlich über Influencer und Influencerinnen lustig. Es zeigt Videos, auf denen zu sehen sein soll, dass ihr Verhalten peinlich ist und sie keine Scham zu besitzen scheinen. Da erkennt jemand wohl die wahre Kunst nicht. Oder ist neidisch.

Wir haben auf alle Fälle aber das wahre Potenzial des Accounts erkannt und genutzt und für euch die besten Videos und Tipps herausgesucht, damit ihr die erfolgreichsten Influencerinnen bzw. erfolgreichsten Influencer der Welt werdet. Viel Erfolg! Taggt uns, wenn ihr es geschafft habt.

Tipp 1:

Improvisiere und beziehe auch spontan andere Personen in dein Video ein, die machen das IMMER gerne. Du brauchst also erst gar nicht zu fragen. Mehr Personen = mehr Reichweite.

Tipp 2:

Wähle den richtigen Hintergrund. Ein gutes Foto kann jeder machen, aber den richtigen Hintergrund musst du erst mal finden. Je einzigartiger, desto besser. Diese Familie hat zum Beispiel einen Hintergrund gewählt, der einen zusätzlichen Eyecatcher liefert.

Tipp 3:

Wenn der Protagonist eine dermassen gute Performance abliefert, darf sich der/die Filmende nicht zu schade sein, den richtigen Kamerawinkel zu suchen. Nutze also deinen Körper.

Tipp 4:

Natürlich kann es aber auch sein, dass die Person, die filmt, den perfekten Winkel nicht findet. Dann müssen sich eben die Protagonisten etwas einfallen lassen.

Tipp 5:

Überleg dir eine Geschichte. Einfach etwas filmen kann jeder und jede. Darum ist es wichtig, dass du dir eine Geschichte einfallen lässt, und sei sie noch so banal. Im Notfall hilft Ausziehen – immer.

Tipp 6:

Je mehr Perspektiven, umso besser das Video. Frage andere, ob sie dich filmen können. Das machen wirklich alle Menschen liebend gern. Sie nehmen sich gern viel Zeit für eine fremde Person. Auch mehrere Male.

Tipp 7:

Lass dich nicht von Neidern abhalten, das perfekte Video zu drehen. Auch wenn dich diese nur auf lebenswichtige Sicherheitsmassnahmen aufmerksam machen wollen. Wenn du die Gelegenheit für guten Content kriegst, nutze sie.

Tipp 8:

Nutze Menschenmengen. Die Dame im Video ist ein absoluter Vollprofi. Sie sieht eine Menschenmenge an einem Event und nutzt diese Plattform, um sich zu profilieren. Bravo! Menschen liiieben so was! IMMER!

Tipp 9:

Babys finden alle süss. Darum ist es wichtig, diese in deine Videos einzubeziehen. Das Beste an ihnen: Sobald sie zu alt und somit nicht mehr süss genug sind, kannst du sie anderweitig einsetzen. Hier eine Idee:

Tipp 10:

Sei narzisstisch genug, damit dir alles andere egal ist. Die Leute, die dich belächeln, sind nur neidisch, dass du dich das traust, wonach sie sich sehnen.

Tipp 11:

Sei innovativ. Das Licht in so einem schäbigen Luxusrestaurant kann schon mal ganz unvorteilhaft sein und dein 416-Franken-Steak nicht richtig zur Geltung bringen. Darum sei auf alles vorbereitet.

Tipp 12:

Lass die Leute rätseln. Es hilft, wenn du deine Follower am Ende der Story mit einer Frage zurücklässt. «Warum zieht er sein Shirt aus?», «Hat er keinen richtigen Job?» oder «Warum liegt da Stroh?». Die Leute müssen sich das Video nochmals anschauen, was dir eine höhere Verweildauer einbringt.

Tipp 13:

Weil du nie weisst, was kommt, am besten einfach so oft wie möglich draufhalten. IMMER. ÜBERALL. IMMER.

Tipp 14:

Lass dich nicht von Kindern aus der Ruhe bringen. Die erkennen wahre Kunst eh noch nicht.

Tipp 15:

Versuche dich ganz natürlich zu zeigen, die Leute mögen nichts Gestelltes. Zeig dich in ganz normalen Alltagssituationen, deine Follower lieben es authentisch.

Tipp 16:

Wie überall und in allen Bereichen des Lebens: Sex sells!

Tipp 17:

Wähle eine Location aus, an der es auch andere Leute hat. Wenn du Glück hast, filmen die dich zusätzlich und du erhältst noch mehr Reichweite.

Tipp 18:

Falls du merkst, dass deine ursprüngliche Idee mal nicht funktioniert, zeig einfach mehr Haut. Das klappt immer. IMMER!

Tipp 19:

Nutze jede Minute, egal wo du bist, um Content zu produzieren. Der perfekte Ort für Content ist --> jeder <-- Ort. Du musst nur kreativ sein und dir muss egal sein, was andere über dich denken.

Tipp 20:

Sieh das Fotomotiv und nicht die Gefahr. Wo andere vernünftig sind und auf sich aufpassen, kannst du davon ausgehen, dass es für dich ein einzigartiges Fotomotiv ist. Also los: Kopf aus, Kamera an!

Tipp 21:

Zeig dich von deiner Schoggi-Seite. Es ist wichtig, dass du deine besten Seiten optimal zur Schau stellst. Falls du dir noch nicht ganz im Klaren bist, welche Seiten das bei dir sind, siehe Tipp 16.

Und jetzt viel Spass bei deiner grossen Karriere! Wir drücken dir den Daumen hoch oder das Herzchen. 🥰 #blessed #liveauthentic #instalike #morningslikethese

