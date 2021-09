CDU-Kandidat Maassen und die Neonazis – die Debatte spitzt sich zu

Der Wahltag in Deutschland rĂŒckt nĂ€her - und damit steigt auch die NervositĂ€t bei Kandidaten und WĂ€hlern. Besonders im Fall Hans-Georg Maassen.

Hans-Georg Maassen avanciert immer mehr zu einer der umstrittensten Personalien im Bundestagswahlkampf. Der ehemalige Verfassungsschutzchef hat sich in ThĂŒringen als CDU-Kandidat aufstellen lassen und fischt dort aktiv am rechten Rand nach Stimmen. «Ich bemĂŒhe mich, sehr viele Stimmen der AfD wegzunehmen, weil ich es fĂŒr wichtig finde, dass die AfD deutlich kleiner wird, wenn nicht sogar ganz verschwindet», sagte er «Spiegel TV» in einer am Dienstag erschienen Reportage, die fĂŒr viel