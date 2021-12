21 Weihnachtspullis, bei denen wir nicht wissen, ob sie hässlich oder fantastisch sind

Wir lieben Weihnachtspullis. Einerseits geben sie schön warm und stimmen uns auf die Adventszeit ein. Andererseits sind sie in den meisten Fällen dermassen hässlich, dass man nicht weiss, ob sie unwissend-hässlich oder ironisch-hässlich getragen werden, was wiederum bedeutet, dass man in Sachen «Ugly Christmas Sweater», wie die Pullover im Fachjargon genannt werden, nichts falsch machen kann.

Was passiert, wenn der «Lords of the Rings»-Regisseur 80 Stunden Beatles-Filmmaterial bekommt? Es wird episch. Die dreiteilige Dokserie «The Beatles: Get Back» dokumentiert die dreiwöchige Entstehungszeit des «Let It Be»-Albums und des «Rooftop Concert». Dabei fällt uns Folgendes auf ...

Im Januar 1969 treffen sich die Beatles auf einer Sound Stage in den Twickenham Film Studios. Ziel ist es, innerhalb von knapp drei Wochen Songs für ein gesamtes Album zu komponieren, diese dann zu üben und anhand einer Live-Performance aufzunehmen. Dabei würde alles von einer Filmcrew akribisch dokumentiert werden.