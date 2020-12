Spass

Bilderwelten

Weihnachts-Geschenke: Diese 15 Reaktionen von Kindern lassen keinen kalt



Diese 15 Reaktionen von Kindern auf ihre Geschenke sind Geschenk genug 😂

Bald kommt das Christkind wieder vorbei (dieses Jahr hoffentlich mit Schutzmaske) und beschert uns und unseren Nächsten das eine oder andere Geschenk. Vor allem für die Jüngsten unter uns DAS Highlight des Jahres.

Kinder beschenken ist aus mehreren Gründen eine heikle Angelegenheit. Denn Kinder sollten ja nicht verwöhnt werden und trotzdem glücklich sein. Das Geschenk soll bis zu einem gewissen Grad sinnvoll oder zumindest pädagogisch vertretbar sein. Es soll lernen, wertvolle Geschenke zu schätzen, ohne sich am Wert zu orientieren. Und dann kommt es ja auch noch drauf an, was Kilian-Janosch von nebenan bekommt. Phu.

Und die Kinder? Nun, denen ist dieses Füllhorn an Dilemmata relativ schnuppe. Die gehen schier an ihrer nervösen Neugier zugrunde, ehe sie im letzten Moment vor einem Kollaps das Geschenkpapier in einer ekstatischen Aggression aufreissen dürfen. Und was dann kommt, entschädigt in vielerlei Hinsicht für alle gedanklichen Qualen, die Eltern im Vorfeld durchleben mussten.

Tipp an Eltern mit einem Händchen für Geschenke: Informiert euch vorab über einen Exorzisten in der Nähe.

Süss, diese Kinder, nicht wahr?

Doch, doch, ALLE Kinder lieben Elsa aus dem Disney-Film «Frozen» 🙂

Wo kriegt man solche Kinder her? Frage für einen Freund.

Alle, die Geschwister haben und eine Wii geschenkt bekamen, wissen: Jap, genau so ist das.

Noch mehr zu Geschenken und Weihnachten:

Tapfer bleiben, tapfer bleiben, tapfer bl- Egal. Ist ja schon irgendwie ein wenig verständlich ¯\_(ツ)_/¯

Whoop whoop, Volltreffer!

Was solche Büroprodukte alles bei Kindern auslösen ... Faszinierend.

Ich weiss, wir haben es gerade lustig und so. Aber trotzdem: Wir lachen nicht über Kinder, okay?

Ein beiläufiger Gedanke zu diesem Gif: Wie ging das schon wieder mit der Nothilfe?

Das hat niemand gesehen. Oder? Gut. Nochmals von vorne.

Wenn Eltern absichtlich schlechte Geschenke machen, um ihre Kinder zu quälen. Und aus Versehen einen Volltreffer landen.

Ist ja süss. ABER. Wie toppt man das an Weihnachten im nächsten Jahr?

Wie diese nächsten Weihnachten dann etwa aussehen könnten:

Eben, also nochmals wegen des Exorzisten. Das scheint sich wirklich zu lohnen.

Bonus

Wir können ja schon über Kinder lachen (ausnahmsweise). Aber es gibt einfach Geschenke, die selbst gestandene Erwachsene etwas aus der Bahn werfen.

(jdk)

