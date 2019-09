Die 5 ungeschriebenen Gesetze des Zügelns

Immer mal wieder, man erwartet es nie, schneit eine kleine, verträumte Nachricht eines alten Schulfreundes oder einer ehemaligen Sandkastenliebe rein, die dich nonchalant zum Zügeln einlädt. Und wir alle wissen, wie es herauskommen wird.

Der Zügeltag ist in mancher Hinsicht ein Tag der Freundschaft. Völlig hinfällig, wie alt oder neu die Freundschaft, wie intensiv oder spärlich der Kontakt oder wie gross oder klein die Gemeinsamkeiten – für diesen speziellen Tag werden einfach wieder einmal alle zusammengetrommelt.

(Also weil man sich schon lange nicht mehr gesehen hat und sowieso «unbedingt mal wieder was zusammen machen» wollte, natürlich.)

Die Anwesenheitsquote ist letztlich jedoch meist überschaubar. Schuld daran scheinen nicht asozial-misanthropische Züge, die das freundschaftliche Beisammensein verunmöglichen, sondern ein erstaunliches Naturphänomen zu sein.

1. Gesetz