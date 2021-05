Bei diesen 18 crappy Office Designs bist du froh, wenn du im Homeoffice bleiben kannst

Spass

Homeoffice, die Spaltung der Gesellschaft. Für die einen ist es die reinste Qual. Ihnen fehlen die sozialen Kontakte im Büro, der geliebte Schreibtisch oder die klare Trennung zwischen Privat- und Berufsleben.

Die anderen lieben es, in den eigenen vier Wänden zu arbeiten. Den Genuss des eigenen Kühlschranks in der Nähe zu wissen, sich der Versuchung hinzugeben, sich am Morgen zuerst nochmals auf die andere Seite zu drehen oder sich noch nicht mit sozialen Begrüssungsgepflogenheiten abzugeben.

Bei Letzterem gibt es aber die, die so einen mies designten Arbeitsplatz haben, dass sie einfach keinen Bock haben, dort acht Stunden zu verbringen. Verständlich, wie diese Bilder beweisen.

Stell dir vor, du musst jeden Tag in diesem Laden arbeiten.

Die nächste Angestelltenumfrage zum Thema Arbeitsplatzgestaltung dürfte dieses Jahr vermutlich negativ ausfallen.

Eine einladende Wohlfühloase. *hust*

In diesem «Büro» wird Privatsphäre noch grossgeschrieben.

Viel Spass dem Putzteam beim Reinigen der Aquarien.

Es muss ja nicht immer ein Designer-Stehpult sein, Hauptsache effektiv.

Ähm, ja, danke an die Leitung für diese «motivierenden», wenn auch etwas verwirrenden Worte.

Für die Effizienz am Arbeitsplatz ist es ideal, design-technisch jedoch wohl eher ein Graus.

Mitarbeiter:in: «Ich möchte gerne mehr Farbe ins Büro bringen.»



Chef:in: «Kannst du gerne machen. Aber um Geld zu sparen, bitte nur mit Dingen, die wir bereits im Büro haben.»



Mitarbeiter:in:

Wenn der/die Chef:in keinen Zweifel daran lassen will, wer hier der/die Chef:in ist.

Immerhin wurde das Design ‹Minimalismus› authentisch umgesetzt.

Grundsätzlich ist es ja ein guter Tipp, Spiegel zu montieren, um einen Raum grösser wirken zu lassen. Die Positionierung sollte dennoch gut bedacht sein.

Witzig ist es ja, aber ist es das wert? Oder was denkt ihr, wie sich der/die Angestellte nach acht Stunden auf diesem Stuhl fühlt? 😅

Manchmal wartet die grösste Herausforderung deines Arbeitstages schon vor dem Büro.

Eine subtile Botschaft deiner Arbeitskollegen:innen, dass sie deine Arbeit nicht so ernst nehmen.

Die Aufgabe an den Innenausstatter war vermutlich: Nutze den Platz, den wir haben. Zu 100 Prozent!

Da hat wohl jemand nicht genügend Farbe für die Renovation eingerechnet.

Fuck = Oh nein, welch unglückliches Missgeschick.

Leider hatte es im Grossraumbüro nicht mehr für alle Mitarbeiter einen Platz.

